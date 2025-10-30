यूपी में बीएसए-डीआइओएस की रुक सकती है सैलरी, इस वजह से महानिदेशक ने दी चेतावनी

Language
    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 08:13 PM (IST)

    यू-डायस पोर्टल पर स्कूल प्रोफाइल और फैसिलिटी अपलोड न करने वाले बीएसए और डीआइओएस को महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने वेतन रोकने की चेतावनी दी है। शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए यू-डायस पोर्टल पर स्कूलों की प्रोफाइल अपडेट करने का आदेश दिया गया था, लेकिन कई जिलों में ड्राप बाक्स से विद्यार्थियों के नाम इम्पोर्ट नहीं कराए गए। महानिदेशक ने शुक्रवार तक यह कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यू डायस पोर्टल पर स्कूल प्रोफाइल व फैसिलिटी अपलोड न करने वाले जिलों के बीएसए और डीआइओएस को महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने वेतन रोकने की चेतावनी दी है। कई बार निर्देश के बाद भी बड़ी संख्या में जिलों स्कूलों के ड्राप बाक्स से विद्यार्थियों के नाम इंपोर्ट नहीं कराए गए हैं। महानिदेशक ने यह कार्य शुक्रवार तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

    शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए यू-डायस पोर्टल पर सभी स्कूलों की प्रोफाइल एवं फैसिलिटी को अपडेट किए जाने के संबंध में अप्रैल में आदेश जारी किए गए थे। इसके साथ ही ड्राप बाक्स में डाले गए दूसरे विद्यालयों में गए कक्षा आठ और कक्षा एक से सात तक छात्र-छात्राओं को वहां इंपोर्ट कराया जाना था। इसके लिए 30 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई थी।

    दो दिन पूर्व की गई समीक्षा में सामने आया कि अधिकांश जिलों में ड्राप बाक्स में प्रदर्शित छात्र-छात्राओं को विद्यालयों द्वारा इम्पोर्ट करने का कार्य शत-प्रतिशत पूरा नहीं किया गया है। इस पर नाराजगी जताते हुए महानिदेशक ने सभी डीआइओएस और बीएसए को चेतावनी दी है कि शुक्रवार तक यू-डायस और ड्राप बाक्स में प्रदर्शित छात्रों को विद्यालयों में शत प्रतिशत इंपोर्ट न कराए जाने पर संबंधित अधिकारी का वेतन रोक लिया जाएगा।