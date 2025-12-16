Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP News: यू-डायस में गड़बड़ी पर सख्ती, शून्य-एकल शिक्षक स्कूलों की जांच शुरू

    By Vivek Rao Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2025-26 के दौरान यू-डायस और मानव संपदा पोर्टल के डाटा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कई परिषदीय विद्यालय अब भी शून्य शिक्षक या ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेत‍िक तस्‍वीर।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2025-26 के दौरान यू-डायस और मानव संपदा पोर्टल के डाटा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कई परिषदीय विद्यालय अब भी शून्य शिक्षक या केवल एक शिक्षक वाले दिखाए जा रहे हैं, जबकि पिछले वर्षों में वहां शिक्षकों की तैनाती स्थानांतरण और नई भर्ती के जरिये हो चुकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस समस्या को ठीक करने के लिए विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। यू-डायस डाटा के आधार पर सत्र 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में जिन विद्यालयों को शून्य या एकल शिक्षक वाला दिखाया गया है, उनकी विद्यालयवार जांच कराई जाएगी।

    जांच के लिए विशेषज्ञ अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है। इसमें आनन्द प्रकाश शुक्ला, आकांक्षा रावत, मनीष कुमार, सुनील कुमार पटेल और खंड शिक्षा अधिकारी सान्त्वना शुक्ला शामिल हैं। यह टीम बहराइच, बलरामपुर, बलिया, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर जिलों के विद्यालयों की जांच करेगी।

    जांच के दौरान यू-डायस और मानव संपदा पोर्टल के डाटा का मिलान किया जाएगा। साथ ही संबंधित जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से भी रिपोर्ट ली जाएगी। सभी नामित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर अपनी स्पष्ट रिपोर्ट विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।