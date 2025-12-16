UP News: यू-डायस में गड़बड़ी पर सख्ती, शून्य-एकल शिक्षक स्कूलों की जांच शुरू

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2025-26 के दौरान यू-डायस और मानव संपदा पोर्टल के डाटा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कई परिषदीय विद्यालय अब भी शून्य शिक्षक या केवल एक शिक्षक वाले दिखाए जा रहे हैं, जबकि पिछले वर्षों में वहां शिक्षकों की तैनाती स्थानांतरण और नई भर्ती के जरिये हो चुकी है।

इस समस्या को ठीक करने के लिए विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। यू-डायस डाटा के आधार पर सत्र 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में जिन विद्यालयों को शून्य या एकल शिक्षक वाला दिखाया गया है, उनकी विद्यालयवार जांच कराई जाएगी।

जांच के लिए विशेषज्ञ अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है। इसमें आनन्द प्रकाश शुक्ला, आकांक्षा रावत, मनीष कुमार, सुनील कुमार पटेल और खंड शिक्षा अधिकारी सान्त्वना शुक्ला शामिल हैं। यह टीम बहराइच, बलरामपुर, बलिया, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर जिलों के विद्यालयों की जांच करेगी।