शिवा शर्मा हत्याकांड: 'आपने सोने की चेनें और ब्रेसलेट कहां बेचे?' श्रद्धा दुबे के तीन के जवाब में दो वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : बड़े कारोबारी और लिव इन पार्टनर शिवा शर्मा की हत्या में आरोपित हाई प्रोफाइल मॉडल श्रद्धा दुबे के 12 घंटे में तीन वीडियो संदेश जारी करने के बाद अब शिवा शर्मा कैंप से भी दो वीडियो वायरल किए गए हैं। दोनों में शिवा शर्मा को एक महिला धमका रही है और वो निरीह प्राणी की तरह बैठा है।

25 हजार की इनामी श्रद्धा दुबे से जुड़े तीन वीडियो सामने आने के बाद अब शिवा शर्मा का एक और वीडियो चर्चा में है। वीडियो में शिवा कथित तौर पर दबाव में नजर आ रहा है। दावा है कि शिवा श्रद्धा का कर्जदार था और ज्वेलरी चोरी कबूल करवाकर उससे रकम मांगी जा रही थी। शिवा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में श्रद्धा के बाद अब शिवा का वीडियो वायरल, शिवा शर्मा ने कहा-मैं पैसा वापस कर दूंगा, मेरी गाड़ी रख लो और मुझे पैसे दे दो, सामने से श्रद्धा दुबे की आवाज सुनाई दे रही है।

चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड मामले में श्रद्धा दुबे के वीडियो के बाद अब शिवा शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शिवा शर्मा कथित तौर पर पैसे वापस करने की बात कहता सुनाई दे रहा है। वीडियो में वह कह रहा है कि मैं लिखकर दे रहा हूं कि मैं पैसा वापस कर दूंगा। मेरी गाड़ी रख लो और मुझे पैसे दे दो। वीडियो में सामने से श्रद्धा दुबे की आवाज भी सुनाई दे रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

सोशल मीडिया में गुरुवार को शिवा शर्मा के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं। बैक ग्राउंड में महिला की आवाज है, जो उसके ऊपर तीन गोल्ड चेन और ब्रेसलेट चोरी करने का आरोप लगाकर छह लाख रुपये की डिमांड कर रही है। इस वीडियो में महिला छह लाख रुपये की डिमांड कर रही है तो शिवा शर्मा कह रहा है कि एक महीने में लौटा दूंगा, यह लिखित में दे रहा हूं। आप तब तक के लिए मेरी गाड़ी रख लें, पैसे लौटा कर गाड़ी वापल ले लूंगा।

दूसरे मीडिया में महिला सितंबर में शिवा शर्मा पर महिला तीन गोल्ड चेन और ब्रेसलेट चोरी का आरोप लगाया और पुलिस में शिकायत की धमकी दे रही है। शिवा से महिला कुबूल करवा रही है कि उसने तीन गोल्ड चेन और ब्रेसलेट चोरी के बेचा और कहां बेचा। इसके साथ ही शिवा से कुबूल करवा रही है कि मैं वीडियो दबाव में तो बनवा नहीं रही हूं।

उधार के पैसों के लिए शिवा से झगड़े जानकारी के मुताबिक शिवा ने श्रद्धा दुबे के खर्चों के लिए कई जगहों से पैसे उधार लिए थे। जिसे लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे थे। बताया जा रहा है कि शिवा के परिवार दोनों को शादी भी कराना चाहते थे लेकिन श्रद्धा शादी के लिए तैयार नहीं हुई और शादी नही हो सकी।