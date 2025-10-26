यूपी के इस जिले में घर से सामान लेने निकलीं दो किशोरियां लापता, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, रायबरेली। चंदी सिंह का पुरवा सराय अख्तियार गांव निवासी सुरेश ने पुलिस को बताया कि दो दिन पूर्व रात करीब आठ बजे उनकी 15 वर्षीय पुत्री घर का सामान लेने निकली थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी।

खोजबीन के दौरान पता चला कि गांव का रविन्द्र अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर उनकी पुत्री को भगा ले गया है। दूसरी घटना दरसवा गांव की है।

गांव निवासी राजरानी ने तहरीर देकर बताया कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री दो दिन पहले शाम छह बजे घर से निकली थी, जो अब तक वापस नहीं लौटी। तलाश के दौरान पता चला कि उमरी गांव निवासी विशाल उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। कोतवाल राघवन कुमार सिंह का कहना है कि दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।