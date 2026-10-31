पहले ट्रांसफर फिर दोनों SDM प्रतीक्षारत, पीलीभीत मतदाता सूची में गड़बड़ी पर प्रशासनिक कार्रवाई का दायरा बढ़ा

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। पीलीभीत की मतदाता सूची में गड़बड़ी के मामले में कार्रवाई का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। एक दिन पहले शुक्रवार को ही स्थानांतरित किए गए दोनों उपजिलाधिकारियों (एसडीएम) को सरकार ने शनिवार सुबह ही प्रतीक्षारत कर दिया है।

दोनों अधिकारी मतदाता सूची में एक मतदाता के इपिक नंबर पर दूसरे व्यक्ति का विवरण प्रदर्शित होने के मामले में आरोपों के घेरे में हैं। नियुक्ति विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, हेमंत कुमार चौधरी को उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी और गोस्वामी मयंक को चकबंदी मुख्यालय, लखनऊ में बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) बनाया गया था। हालांकि, शनिवार को जारी नए आदेश में दोनों को प्रतीक्षारत कर दिया गया है।