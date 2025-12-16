Language
    लखनऊ में ढाई साल की बच्ची से दुष्कर्म, चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने घर ले गया था आरोपी

    By Ayushman Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:23 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंदिरानगर में मंगलवार को चाकलेट दिलाने के बहाने ढाई वर्ष की बच्ची को बहला कर पडोसी युवक रिशू अपने साथ ले गया। बच्ची को पीट-पीटकर दुष्कर्म किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

    किसी तरह बच्ची घर पहुंची तो उसे घायल देख परिवारजन अस्पताल ले गए, तो उन्हें जानकारी हुई। एसीपी गाजीपुर अनिद्य विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपित रिशू को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    एसीपी ने बताया कि बच्ची के पिता मिठाई की दुकान में काम करते हैं। मां घरेलू काम करती है। आरोपित रिशू पड़ोस में रहता है और किराने की दुकान चलाता है। मंगलवार दोपहर बच्ची के परिवारीजन किसी काम से बाहर गए थे। बच्ची ठंड में घर के बाहर बैठी आग में हाथ सेंक रही थी। आरोप है कि इस बीच रिशू पहुंचा।

    चाकलेट दिलाने के बहाने बच्ची को वह घर ले गया। घर ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। विरोध पर उसे पीटा। इसके बाद घर के बाहर छोड़ गया। बच्ची के माता-पिता लौटे तो उन्होंने बच्ची की हालत बिगड़ती और उसे रोते हुए देखा।

    बच्ची ने इशारे से बताया तो वह दंग रह गए। आरोपित रिशू के घर पहुंचे। वह फरार था। घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया।

    उधर, देर शाम पुलिस ने आरोपित रिशू को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी ने बताया कि आरोपित के खिलाफ पाक्सो और दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज कर उसे पकड़ लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।