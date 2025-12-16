लखनऊ में ढाई साल की बच्ची से दुष्कर्म, चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने घर ले गया था आरोपी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंदिरानगर में मंगलवार को चाकलेट दिलाने के बहाने ढाई वर्ष की बच्ची को बहला कर पडोसी युवक रिशू अपने साथ ले गया। बच्ची को पीट-पीटकर दुष्कर्म किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

किसी तरह बच्ची घर पहुंची तो उसे घायल देख परिवारजन अस्पताल ले गए, तो उन्हें जानकारी हुई। एसीपी गाजीपुर अनिद्य विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपित रिशू को गिरफ्तार कर लिया गया है।



एसीपी ने बताया कि बच्ची के पिता मिठाई की दुकान में काम करते हैं। मां घरेलू काम करती है। आरोपित रिशू पड़ोस में रहता है और किराने की दुकान चलाता है। मंगलवार दोपहर बच्ची के परिवारीजन किसी काम से बाहर गए थे। बच्ची ठंड में घर के बाहर बैठी आग में हाथ सेंक रही थी। आरोप है कि इस बीच रिशू पहुंचा।