लखनऊ में ट्रक की टक्कर से ई-रिक्शा चालक व उसमें बैठे बच्चे की मौत, तीन घायल
लखनऊ के मोहान रोड पर ट्रक और ई-रिक्शा की टक्कर में चालक और एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि तीन घायल हो गए। मलिहाबाद निवासी सनी राठौर अपने रिश्तेदारों के साथ उन्नाव से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है, और घायलों का इलाज जारी है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। मोहान रोड स्थित इब्राहिमगंज के पास रविवार को सामने से आ रहे ट्रक ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। जिससे ई-रिक्शा पलट गया। हादसे में ई-रिक्शा चालक 38 वर्षीय सनी राठौर और आठ वर्षीय वासू की मौत हो गई। जबकि तीन लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची काकोरी पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को पकड़ लिया है।
काकोरी इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि मलिहाबाद के केवलहार निवासी चालक सनी राठौर दुबग्गा के जमालनगर निवासी रिश्तेदार गुड़िया, उसके बच्चों जानवी, मानवी व वासू के साथ शादी समारोह में शामिल होने उन्नाव के महाराजपुर स्थित नेवलगंज ई-रिक्शा से गया था।
रविवार दोपहर घर वापस आते समय मोहान रोड के इब्राहिम गंज के पास सामने से आ रहे ट्रक ने साइड से ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया। हादसे में सभी लोग ई-रिक्शा के नीचे दबने से बुरी तरह घायल हो गए। घटना देख ग्रामीण मदद के लिए दौड़े।
डायल-112 पर सूचना मिलते ही काकोरी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को निजी वाहन से मोहान रोड स्थित विंदा अस्पताल पहुंचाया। सनी और मासूम वासू की हालत गंभीर देख डाक्टरों ने ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। दोनों घायलों को एंबुलेंस की मदद से ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया।
वहां इलाज के दौरान सनी और वासू ने दम तोड़ दिया। इकलौते बेटे की मौत की खबर परिवार को मिली तो कोहराम मच गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि गुड़िया, जानवी और मानवी का इलाज अभी चल रहा है। आरोपित चालक मनवीर सिंह निवासी ग्राम मिल्क देवरा खास थाना कोड फतेहगढ़ संभल को पकड़ लिया गया है।
