    CM योगी ने क‍िया 'जनजाति भागीदारी उत्सव' का शुभारंभ, कहा- डबल इंजन की सरकार कर रही है जनजाति समाज का संरक्षण-उत्थान

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 02:51 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के तहत राज्य के 26 जिलों के 517 गांवों को चिह्नित किया गया है। डबल इंजन की सरकार इन गांवों का विकास करा रही है। इन गांवों में हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह वर्ष हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के तहत राज्य के 26 जिलों के 517 गांवों को चिह्नित किया गया है। डबल इंजन की सरकार इन गांवों का विकास करा रही है। इन गांवों में हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह वर्ष हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के साथ ही देश भर में धरती आबा बिरसा मुंडा की भी 150 वीं जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के भी 150 वर्ष पूरे हो गए हैं।

    गुरुवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के शुभारंभ के मौके पर उन्होंने कहा कि एक से 15 नवंबर तक देश भर में जनजाति भागीदारी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में आयोजित उत्सव में 18 राज्यों के 600 जनजातीय लोक कलाकारों का स्वागत है। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा स्वाधीनता के पक्षधर थे। उन्होंने अपना देश-अपना राज का नारा देकर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन को नई दिशा दी थी। 25 वर्ष की आयु में रांची की जेल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भारत-श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित इस उत्सव में हमें जनजाति समाज को करीब से जानने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जनजाति समाज की आबादी कम है। पहले सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के लोगों को तवज्जो नहीं दी जाती थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सभी पदों पर भर्ती की गई है। सरकार जनजाति समाज के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। पीएम जन मन योजना का लाभ देने के लिए बिजनौर के बुक्सा जनजाति के 815 परिवारों को शामिल किया गया है। राज्य में 23,430 जनजाति परिवारों को भूमिधरी का अधिकार देकर स्थापित किया गया है। योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जनजाति समाज के संरक्षण व उत्थान का कार्य कर रही है। 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती ही नहीं बल्कि सभी के लिए गौरव का दिवस है।


    पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस उत्सव के माध्यम से उत्तर प्रदेश के साथ-साथ 18 राज्यों के जनजाति समुदाय के लोगों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान होगा। इस उत्सव के जरिए 18 नवंबर तक लोगों को जनजाति समाज के रहन-सहन, खान-पान और उनके द्वारा तैयार किए जाने के उत्पादों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि इस उत्सव का सहयोगी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। उन्होंने सभी कलाकारों का स्वागत किया।