Train Cancel: नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस समेत फरवरी तक कई ट्रेनें कैंसिल, कुछ के फेरों की संख्या में कमी
कोहरे के चलते रेलवे ने दिसंबर से फरवरी तक कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं, जिनमें नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस भी शामिल है। कुछ ट्रेनों के फेरों में कमी की गई है। वहीं, लखनऊ एयरपोर्ट पर विमानों की देरी से यात्रियों को परेशानी हुई, लगभग तीन दर्जन उड़ानें प्रभावित हुईं।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। कोहरे के नाम रेलवे दिसंबर से फरवरी तक कई ट्रेनों को निरस्त कर रहा है। रेलवे ने अब नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस सहित कई और ट्रेनें निरस्त कर दी हैँ। वहीं, कुछ ट्रेनों के फेरों की संख्या में कमी की गई है।
14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस छह दिसंबर से 28 फरवरी तक, 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस चार दिसंबर से 26 फरवरी तक, 14523 बरौनी-अंबाला एक्सप्रेस चार दिसंबर से 26 फरवरी, 14524 अंबाला-बरौनी एक्सप्रेस दो दिसंबर से 24 फरवरी तक, 12327 हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस दो दिसंबर से 28 फरवरी तक और 12328 देहरादून-हावड़ा एक्सप्रेस तीन दिसंबर से 28 फरवरी तक निरस्त होगी।
इसके अलावा रेलवे ने 13019/13020 काठगोदाम-हावड़ा, 12317/12318 अमृतसर-कोलकाता, 12357/12358 अमृतसर-कोलकाता, 11123/11124 बरौनी -ग्वालियर एक्सप्रेस, 11109/11110 लखनऊ जंक्शन –वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन इंटरसिटी, 12180/12179 लखनऊ जंक्शन-आगरा फोर्ट इंटरसिटी और 15909/15910 लालगढ़-डिब्रूगढ़
अवध आसाम एक्सप्रेस के फेरों में कमी कर दी है।
देरी से रवाना हुए कई विमान
सोमवार को चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कई विमानों की लेट लतीफी ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दीं। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्री अपने विमान का इंतजार करते रहे। करीब तीन दर्जन उड़ानें सोमवार को प्रभावित हुईं। लखनऊ से दिल्ली जाने वाला इंडिगो एयरलाइन का विमान 6ई-6615 अपने समय से 2:55 घंटे की देरी से रवाना हो सका।
यह विमान भी हुए लेट
- आइएक्स-2171 दिल्ली-लखनऊ : 33 मिनट एसवी-890 जेद्दा-लखनऊ : 1:36 घंटा
- 6ई-453 हैदराबाद-लखनऊ : 26 मिनट
- 6ई-6522 रायपुर-लखनऊ : 1:09 घंटा
- 6ई-935 अहमदाबाद-लखनऊ : 40 मिनट
- 6ई-856 काेलकाता-लखनऊ : 1:10 घंटा
- आइएक्स-189 लखनऊ-रियाद : 34 मिनट
- 6ई-6521 लखनऊ-रायपुर : 50 मिनट
- एसवी-891 लखनऊ-जेद्दा 1:30 घंटा
- 6ई-758 लखनऊ-दिल्ली : 55 मिनट
- 6ई-515 लखनऊ-देहरादून : 35 मिनट
- 6ई-6222 लखनऊ-मुंबई : 35 मिनट
- 6ई-2292 लखनऊ-दिल्ली : 1:30 घंटा
- 6ई-6968 लखनऊ-अहमदाबाद : 57 मिनट
- 6ई-6552 लखनऊ-चंडीगढ़ : 1:50 घंटा
- 6ई-1415 लखनऊ-अबूधाबी : 1:55 घंटा
- 6ई-5201 लखनऊ-मुंबई : 50 मिनट
