यूपी में रेल यातायात क्यों हुआ बाधित? सप्तक्रांति एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें बदले रूट से चलीं, कई हुईं लेट
लखनऊ के पास बाराबंकी-बुढ़वल सेक्शन में एक डंपर गरीब रथ एक्सप्रेस पर गिरने से रेल यातायात बाधित हुआ। लखनऊ-गोरखपुर रेलखंड प्रभावित होने से कई ट्रेनों का मार्ग बदला गया, जिससे वे घंटों लेट हुईं। कृषक एक्सप्रेस और बिहार संपर्क क्रांति जैसी ट्रेनें बुरी तरह प्रभावित हुईं। कोहरे और तकनीकी कारणों से लखनऊ एयरपोर्ट पर कई विमान भी प्रभावित हुए, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। बाराबंकी-बुढ़वल सेक्शन पर ओवरब्रिज से गरीब रथ एक्सप्रेस पर गिरे डंपर के कारण प्रभावित हुआ रेल संचालन गुरुवार को पटरी पर आ सका। हादसे के बाद लखनऊ-गोरखपुर रेलखंड प्रभावित हो गई। आननफानन में कई ट्रेनों को बाराबंकी से अयोध्या होकर चलाया गया। इसके चलते यह ट्रेनें घंटों देरी का शिकार हुईं।
लखनऊ से ट्रेन 15008 कृषक एक्सप्रेस को बाराबंकी-अयोध्या होकर चलाया गया। यह ट्रेन चार घंटे तक फंसी रही। वहीं, 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस गुरुवार को करनैलगंज-बुढ़वल के बीच तीन घंटे फंसी रही। ट्रेन 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस बदले रूट से छह घंटे लेट हो गई। लखनऊ आ रही कृषक एक्सप्रेस गोंडा से बाराबंकी के बीच एक घंटे प्रभावित हुई।
लखनऊ से छह घंटे की देरी से रवाना हुई गोरखधाम एक्सप्रेस गोरखपुर पहुंचने तक 10:30 घंटे की देरी का शिकार हुई। ट्रेन 12558 सप्तक्रांति एक्सप्रेस को बाराबंकी से अयोध्या होकर चलाया गया। यह ट्रेन साढ़े तीन घंटे तक बीच सेक्शन में फंसी रही। ट्रेन 12566 बिहार संपर्कक्रांति एक्सप्रेस लखनऊ से बाराबंकी के बीच 10 घंटे खड़ी रही।
बुधवार रात 10:26 बजे के स्थान पर यह ट्रेन गुरुवार सुबह आठ बजे पहुंची। लखनऊ स्टेशन पर ट्रेनों का दबाव अधिक होने के कारण 12554 वैशाली एक्सप्रेस को कानपुर से ऐशबाग के बीच चार घंटे रोका गया। बाराबंकी से गोंडा के बीच यह ट्रेन 7:30 घंटे लेट हो गई।
एक विमान निरस्त कई प्रभावित
कोहरे और तकनीकी कारणों से चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट आने वाले कई विमान गुरुवार को प्रभावित हुए। हैदराबाद से लखनऊ आने वाला विमान 6ई-608 गुरुवार को निरस्त रहा। इसके अलावा करीब दो दर्जन विमान देरी से आए।
लेट लतीफी का शिकार हुए यह विमान
6ई-7221 लखनऊ-इंदौर : 45 मिनट
6ई-6222 लखनऊ-मुंबई : 45 मिनट
6ई-435 लखनऊ -बेंगलुरू : 1:46 घंटा
ओजी-229 लखनऊ-झारसुगुडा-40 मिनट
6ई-7027 लखनऊ-जयपुर : 50 मिनट
एआइ-1877 लखनऊ-दिल्ली : 30 मिनट
6ई-118 लखनऊ-पुणे : 1 घंटा
6ई-5201 लखनऊ-मुंबई-45 मिनट
6ई-6166 लखनऊ-हैदराबाद : 40 मिनट
एक्ससी-6489 लखनऊ-दिल्ली : 50 मिनट
6ई-925 पटना-लखनऊ : 1:30 घंटा
6ई-935 अहमदाबाद-लखनऊ : 35 मिनट
6ई-6614 दिल्ली-लखनऊ : 41 मिनट
एक्ससी-6488 दिल्ली-लखनऊ : 1 घंटा
6ई-6244 अहमदाबाद-लखनऊ : 1:22 घंटा
