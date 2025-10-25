Language
    ट्रेन बहुत झटके मार रही... प्लीज इस ड्राइवर को बदल दीजिए! यात्रियों की शिकायत पर अधिकारियों में मची खलबली

    By Nishant Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:25 AM (IST)

    गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस में यात्री सूरज कुमार गुप्ता ने ड्राइवर की शिकायत की। हमसफर एक्सप्रेस में भी यात्री अवनीश ने झटकों की शिकायत की, जिसके बाद रेलवे ने बोगी जांच के आदेश दिए। रेलवे स्टेशनों पर छठ पर्व के गीत बज रहे हैं। डीआरएम गौरव अग्रवाल ने सुरक्षित ट्रेन संचालन में योगदान देने वाले 20 कर्मचारियों को सम्मानित किया।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। यह ड्राइवर सही से ट्रेन नहीं चला रहा है। ट्रेन बहुत झटके मार रही है। प्लीज इस ड्राइवर को बदल दीजिए। दो बार मुझे चोट भी लग चुकी है। गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस में सफर करते हुए जब बोगी बी-6 के यात्री सूरज कुमार गुप्ता ने यह शिकायत दर्ज करायी तो रेलवे असहज हो गया।

    बीच रास्ते ड्राइवर (लोको पायलट) को तो नहीं बदला जा सकता था, लिहाजा रेलवे ने अपने टीएक्सआर अनुभाग के कर्मचारियों को बोगी का परीक्षण कराने के आदेश दे दिए।

    सूरज कुमार गुप्ता की तरह ही ट्रेन में तेज झटके लगने की शिकायत यात्री अवनीश ने भी करायी। अवनीश ट्रेन 12595 गोरखपुर-आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। ट्रेन के स्पीड पकड़ते ही अवनीश को तेज झटका महसूस हुआ। बोगी बी-4 से आने वाली तेज आवाज के कारण वह सो नहीं सके। रेलवे की ओर से बोगी की जांच कराने के आदेश दिए गए।

    स्टेशनों पर गूंजने लगे छठ पर्व के गीत

    इस बार छठ पर्व का उल्लास रेलवे स्टेशनों पर साफ दिख रहा है। रेलवे ने जहां पहले से अधिक बेहतर इंतजाम किए हैं, वहीं स्टेशन पर यात्री अब छठ पर्व के गीत सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। गोरखपुर, लखनऊ जंक्शन, गोंडा, पटना, दानापुर, हाजीपुर, भागलपुर, जमालपुर, सोनपुर, छपरा, सीवान, नई दिल्ली, गाजियाबाद और आनंद विहार टर्मिनल जैसे प्रमुख स्टेशनों पर छठ पर्व के गीत सुनायी दे रहे हैं।

    20 रेलकर्मी सम्मानित

    पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम गौरव अग्रवाल ने संरक्षा मानकों का पालन कर सुरक्षित ट्रेन संचालन में अहम योगदान देने वाले 20 कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। डीआरएम ने कहा कि कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठा को और बल प्रदान करने की दिशा में उनके योगदान को आज सम्मानित किया गया है।

     