ट्रेन बहुत झटके मार रही... प्लीज इस ड्राइवर को बदल दीजिए! यात्रियों की शिकायत पर अधिकारियों में मची खलबली

जागरण संवाददाता, लखनऊ। यह ड्राइवर सही से ट्रेन नहीं चला रहा है। ट्रेन बहुत झटके मार रही है। प्लीज इस ड्राइवर को बदल दीजिए। दो बार मुझे चोट भी लग चुकी है। गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस में सफर करते हुए जब बोगी बी-6 के यात्री सूरज कुमार गुप्ता ने यह शिकायत दर्ज करायी तो रेलवे असहज हो गया।

बीच रास्ते ड्राइवर (लोको पायलट) को तो नहीं बदला जा सकता था, लिहाजा रेलवे ने अपने टीएक्सआर अनुभाग के कर्मचारियों को बोगी का परीक्षण कराने के आदेश दे दिए। सूरज कुमार गुप्ता की तरह ही ट्रेन में तेज झटके लगने की शिकायत यात्री अवनीश ने भी करायी। अवनीश ट्रेन 12595 गोरखपुर-आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। ट्रेन के स्पीड पकड़ते ही अवनीश को तेज झटका महसूस हुआ। बोगी बी-4 से आने वाली तेज आवाज के कारण वह सो नहीं सके। रेलवे की ओर से बोगी की जांच कराने के आदेश दिए गए।

स्टेशनों पर गूंजने लगे छठ पर्व के गीत इस बार छठ पर्व का उल्लास रेलवे स्टेशनों पर साफ दिख रहा है। रेलवे ने जहां पहले से अधिक बेहतर इंतजाम किए हैं, वहीं स्टेशन पर यात्री अब छठ पर्व के गीत सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। गोरखपुर, लखनऊ जंक्शन, गोंडा, पटना, दानापुर, हाजीपुर, भागलपुर, जमालपुर, सोनपुर, छपरा, सीवान, नई दिल्ली, गाजियाबाद और आनंद विहार टर्मिनल जैसे प्रमुख स्टेशनों पर छठ पर्व के गीत सुनायी दे रहे हैं।