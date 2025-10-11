Language
    दीपावली-छठ करीब और ये स्पेशल ट्रेनें हो गई कैंसिल, बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस का बदला रूट

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:29 PM (IST)

    उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में इंजीनियरिंग कार्य के कारण 29 नवंबर से 4 जनवरी तक मेगा ब्लॉक रहेगा। इस दौरान छह स्पेशल ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिनमें रक्सौल-उधना, बांद्रा-बढ़नी और हैदराबाद-गोरखपुर स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। कुछ ट्रेनों का रूट भी बदला गया है, जैसे दरभंगा-अहमदाबाद और ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस अब कानपुर-इटावा होकर चलेंगी।

    दीपावली-छठ करीब और ये स्पेशल ट्रेनें हो गई कैंसिल, बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस का बदला रूट


    जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन पर इंजीनियरिंग कार्य के कारण रेलवे 29 नवंबर से चार जनवरी तक मेगा ब्लाक लेगा। इस कारण छह स्पेशल ट्रेनों को रेलवे निरस्त करेगा। वहीं, आठ ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे।

    ये स्पेशल ट्रेनें होंगी निरस्त

    B05559 रक्सौल-उधना स्पेशल -29 नवंबर से तीन जनवरी तक, 05560 रक्सौल-उधना स्पेशल 30 नवंबर से चार जनवरी तक, 09043 बांद्रा-बढ़नी स्पेशल 30 नवंबर से चार जनवरी तक, 09044 बांद्रा-बढ़नी स्पेशल एक दिसंबर से पांच जनवरी तक, 07075 हैदराबाद-गोरखपुर स्पेशल 28 नवंबर से दो जनवरी तक, 07076 गोरखपुर-हैदराबाद स्पेशल 30 नवंबर से चार जनवरी तक।

    कानपुर-इटावा होकर चलेंगी ये ट्रेनें

    09466 दरभंगा-अहमदाबाद स्पेशल एक दिसंबर से पांच जनवरी तक, 09064 अहमदाबाद-दरभंगा स्पेशल 28 नवंबर से दो जनवरी तक, 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस 25 नवंबर से आठ जनवरी तक, 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस 24 नवंबर से सात जनवरी तक, 04137 ग्वालियर-बरौनी स्पेशल 26 नवंबर से सात जनवरी तक, 04138 बरौनी-ग्वालियर स्पेशल 24 नवंबर से पांच जनवरी तक।

    गोंविंदपुरी-भीमसेन-ओहान-सतना होकर चलेंगी ये ट्रेनें

    B06529 सर एम. विश्वेश्वरैय्या टर्मिनल बेंगलुरु-गोमतीनगर स्पेशल 24 नवंबर से पांच जनवरी तक और 06530 गोमतीनगर-सर एम. विश्वेश्वरैय्या टर्मिनल बेंगलुरु स्पेशल 28 नवंबर से दो जनवरी तक।