लखनऊ में पतंग उड़ाते समय छत से गिरने से 10 वर्षीय छात्र की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हालत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। तालकटोरा के सरीपुरा आलमनगर में पतंग उड़ाने के दौरान 10 वर्षीय छात्र रोशन साहनी की दो मंजिला मकान की छत से गिरने के कारण मौत हो गई। वह अपने परिवार के साथ ननिहाल आया था। परिवार ने फिलहाल कोई आरोप नहीं लगाया है।

बाजारखाला के मोती झील कालोनी निवासी निजी वाहन चालक प्रदीप की पत्नी पूनम बेटे रोशन और तीन बेटियों के साथ अपने मायके गई थीं। शनिवार की शाम चार बजे उनका बेटा छत पर पतंग उड़ा रहा था। डोर खींचने के दौरान वह छत के एकदम किनारे आ गया।

इसी बीच रेलिंग की ऊंचाई कम होने से वह छत से नीचे गिर गया। रोशन को गंभीर चोटें आई। आनन-फानन में परिवार ने उसे ट्रामा सेंटर पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया। मौत की सूचना जब पूनम को मिली तो वह बदहवास हो गईं।

हर बार बस यही कहती रही कि मैं भाई दूज पर घर आई थी अगर जरा भी अंदाजा होता तो मायके न आती और न ही बेटे को पतंग छूने देती। घटना के बाद से उनके आंसू नहीं थम रहे हैं।