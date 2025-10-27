Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    लखनऊ में पतंग उड़ाते समय छत से गिरने से 10 वर्षीय छात्र की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हालत

    By Santosh Tiwari Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:30 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एक दर्दनाक हादसे में पतंग उड़ाते समय एक छात्र छत से गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पतंगबाजी के दौरान संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। इस दुखद घटना से परिवार में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पतंग उड़ाते समय छत से गिरा छात्र, मौत

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। तालकटोरा के सरीपुरा आलमनगर में पतंग उड़ाने के दौरान 10 वर्षीय छात्र रोशन साहनी की दो मंजिला मकान की छत से गिरने के कारण मौत हो गई। वह अपने परिवार के साथ ननिहाल आया था। परिवार ने फिलहाल कोई आरोप नहीं लगाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाजारखाला के मोती झील कालोनी निवासी निजी वाहन चालक प्रदीप की पत्नी पूनम बेटे रोशन और तीन बेटियों के साथ अपने मायके गई थीं। शनिवार की शाम चार बजे उनका बेटा छत पर पतंग उड़ा रहा था। डोर खींचने के दौरान वह छत के एकदम किनारे आ गया।

    इसी बीच रेलिंग की ऊंचाई कम होने से वह छत से नीचे गिर गया। रोशन को गंभीर चोटें आई। आनन-फानन में परिवार ने उसे ट्रामा सेंटर पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया। मौत की सूचना जब पूनम को मिली तो वह बदहवास हो गईं।

    हर बार बस यही कहती रही कि मैं भाई दूज पर घर आई थी अगर जरा भी अंदाजा होता तो मायके न आती और न ही बेटे को पतंग छूने देती। घटना के बाद से उनके आंसू नहीं थम रहे हैं।

    बोलने की स्थिति में नहीं परिवार के लोग

    पोस्टमार्टम गृह पहुंचे परिवारजन भी हादसे के बाद से बोलने की स्थिति में नहीं हैं। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिवारजन के सिपुर्द कर दिया।