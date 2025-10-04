नीम के पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
इटौंजा के महिगंवा में 25 वर्षीय महेंद्र का शव इटौंजा-कुर्सी मार्ग पर नीम के पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक के भाई जितेंद्र ने बताया कि महेंद्र शुक्रवार शाम बहन के घर जाने की बात कहकर निकला था। पुलिस और स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना दी। जितेंद्र ने गांव में विवाद और धमकी मिलने का भी आरोप लगाया है।
संवाद सूत्र, इटौंजा। महिगंवा के भिखारीपुर में 25 वर्षीय महेंद्र का शव शनिवार की सुबह इटौंजा-कुर्सी मार्ग पर एक कोल्ड स्टोरेज के पास नीम के पेड़ से लटका मिला। राहगीरों की सूचना पर पुलिस छानबीन में जुटी है। परिवारजन ने हत्या की आशंका जताई है। फारेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं।
भिखारीपुर निवासी जितेंद्र का आरोप है कि शुक्रवार की शाम उनका भाई महेंद्र घर से अपनी बहन के लोहंगपुर स्थित घर जाने की बात कहकर निकला था।
शनिवार की सुबह पुलिस और स्थानीय लोगों से सूचना मिली की उसका शव इटौंजा-कुर्सी मार्ग पर एक कोल्ड स्टोरेज के पास किसान के खेत में नीम के पेड़ से लटका हुआ है। गले में गमछे का फंदा पड़ा हुआ था।
जितेंद्र के मुताबिक एक माह पहले गांव में कुछ लोगों से भाई का विवाद हुआ था। इस मामले में मारपीट का एक मुकदमा भी इटौंजा थाने में दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाया कि महेंद्र को जान से मारने की धमकी दी गई थी।
हत्या की आशंका जताते हुए उन्होंने जांच की मांग की है। मृतक ट्रैक्टर चालक था। इंस्पेक्टर राम कुमार गुप्ता ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। छानबीन जारी है।
