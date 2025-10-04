Language
    लखनऊ के इटौंजा में नीम के पेड़ में लटका मिला ट्रैक्टर चालक का शव, हत्या की आशंका

    By santosh tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:44 PM (IST)

    इटौंजा के भिखारीपुर में 25 वर्षीय महेंद्र का शव नीम के पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है उनका कहना है कि महेंद्र को धमकी मिली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    नीम के पेड़ में लटका मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

    जागरण संवाददाता, इटौंजा। महिगंवा के भिखारीपुर में 25 वर्षीय महेंद्र का शव शनिवार की सुबह इटौंजा-कुर्सी मार्ग पर एक कोल्ड स्टोरेज के पास नीम के पेड़ से लटका मिला। राहगीरों की सूचना पर पुलिस छानबीन में जुटी है। परिवारजन ने हत्या की आशंका जताई है। फारेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं।

    भिखारीपुर निवासी जितेंद्र का आरोप है कि शुक्रवार की शाम उनका भाई महेंद्र घर से अपनी बहन के लोहंगपुर स्थित घर जाने की बात कहकर निकला था। शनिवार की सुबह पुलिस और स्थानीय लोगों से सूचना मिली की उसका शव इटौंजा-कुर्सी मार्ग पर एक कोल्ड स्टोरेज के पास किसान के खेत में नीम के पेड़ से लटका हुआ है। गले में गमछे का फंदा पड़ा हुआ था।

    जितेंद्र के मुताबिक एक माह पहले गांव में कुछ लोगों से भाई का विवाद हुआ था। इस मामले में मारपीट का एक मुकदमा भी इटौंजा थाने में दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाया कि महेंद्र को जान से मारने की धमकी दी गई थी। हत्या की आशंका जताते हुए उन्होंने जांच की मांग की है। मृतक ट्रैक्टर चालक था। इंस्पेक्टर राम कुमार गुप्ता ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। छानबीन जारी है।