लखनऊ में ट्रैक्टर और बुलेट की टक्कर में दो युवकों की मौत, फरार चालक की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सरोजनीनगर के पिनवत गांव के पास सोमवार रात बुलेट और ट्रैक्टर-ट्राली की आमने-सामने की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है। सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने बताया कि घायल का सीएचसी में इलाज चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसीपी ने बताया कि सोमवार रात करीब 8:15 बजे पिनवत गांव निवासी संचित और उमेश अपने साथी झारखंड के लोहार बग्गा निवासी सुनील पन्ना के साथ बुलेट से ट्रिपलिंग कर दरोगाखेड़ा की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे लाल रंग के ट्रैक्टर-ट्राली से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक सड़क घिसटते हुए सड़क पर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सीएचसी सरोजिनी नगर भेजा गया।