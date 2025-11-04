लखनऊ में ट्रैक्टर और बुलेट की टक्कर में दो युवकों की मौत, फरार चालक की तलाश जारी
लखनऊ के सरोजनीनगर में बीती रात एक ट्रैक्टर-ट्राली और बुलेट की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा पिनवत गांव के पास हुआ, जब बुलेट सवार तीन युवक दरोगाखेड़ा की ओर जा रहे थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। ट्रैक्टर चालक फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। सरोजनीनगर के पिनवत गांव के पास सोमवार रात बुलेट और ट्रैक्टर-ट्राली की आमने-सामने की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है। सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने बताया कि घायल का सीएचसी में इलाज चल रहा है।
एसीपी ने बताया कि सोमवार रात करीब 8:15 बजे पिनवत गांव निवासी संचित और उमेश अपने साथी झारखंड के लोहार बग्गा निवासी सुनील पन्ना के साथ बुलेट से ट्रिपलिंग कर दरोगाखेड़ा की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे लाल रंग के ट्रैक्टर-ट्राली से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई।
टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक सड़क घिसटते हुए सड़क पर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सीएचसी सरोजिनी नगर भेजा गया।
जहां डाक्टरों ने संचित और सुनील को मृत घोषित कर दिया, जबकि उमेश का उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिवारीजन मौके पर पहुंच गए। सुनील पन्ना झारखंड का रहने वाला था और पिनवत गांव में काम करता था। उसके मालिक महेंद्र भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर चालक हादसे के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।