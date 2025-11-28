लखनऊ में परीक्षा देने निकले युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। फैजुल्लागंज निवासी 22 वर्षीय अंजनी शुक्रवार की सुबह घर से स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा देने के लिए निकले थे। मिल्लत नगर ढाल के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। राहगीरों की सूचना पर पहुंचे परिवारजन ने पुलिस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मड़ियांव पुलिस छानबीन में जुटी है। फैजुल्लागंज निवासी शरद मिश्रा ने बताया कि उनके भाई अंजनी कुमार मिश्रा डालीगंज के मुमताज डिग्री कालेज में स्नातक तृतीय वर्ष के छात्र थे। उनकी परीक्षाएं चल रही थी। शुक्रवार को आखिरी पेपर था। सुबह लगभग आठ बजे वह घर से बाइक लेकर कालेज जाने के लिए निकले।

10 मिनट बाद सूचना मिली की वह मिल्लत नगर ढाल के पास सड़क किनारे लहूलुहान हालत में पड़े हैं। परिवारजन ने उन्हें ट्रामा सेंटर पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिवारजन का कहना है कि अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी थी। हालांकि, उन्होंने किसी आरोप से इंकार किया है।



न्यायाधीश बनने का था सपना: अंजनी की मां मंजू की नौ वर्ष पहले मौत हो चुकी है। उनके परिवार में पिता श्याम और भाई शिवम और शरद हैं। शरद कहते हैं कि अंजनी स्नातक के बाद विधि की पढ़ाई करना चाह रहे थे। पढ़ाई में भी ठीक थे और वह न्यायाधीश बनाना चाहते थे। हादसे के बाद से परिवार सदमे में है।