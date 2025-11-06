लखनऊ-सीतापुर हाइवे पर आठ वर्षीय बच्चे को कार ने मारी टक्कर, दस फीट हवा में उछलकर गिरा 

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ-सीतापुर हाइवे पर स्थित न्यू फौजी ढाबा के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से आठ वर्षीय बच्चा दस फीट हवा में उछल कर गिरा, जिससे उसकी मौक पर ही मौत हो गई। इधर, परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए रुपये न होने की बात कही, तो पुलिस कर्मियों ने अंतिम संस्कार करवाया। इंस्पेक्टर बीकेटी संजय सिंह ने बताया कि कार चालक की तलाश में कैमरे खंगाले जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीतापुर के खैराबाद निवासी मूलचंद्र पत्नी रिंकी के साथ बीकेटी के नन्दना के पास झोपड़पट्टी में रहकर न्यू फौजी ढाबा के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरी करता है। मूलचंद्र ने बताया कि बेटा कृष्ण बुधवार की शाम को अचानक हाइवे पर पहुंच गया। सड़क पार करने के दौरान बेकाबू कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मासूम हवा में उछल कर नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि परिवार में मूलचंद्र की तीन बेटियां सोनी, मोनी और राधा हैं। इंस्पेक्टर बीकेटी संजय कुमार सिंह ने बताया कि कार चालक की तलाश में घटनास्थल के आस पास के सीसी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। इकलौते बेटे की मौत के बाद मजदूर दंपती और तीनों बहनों का रो-रो कर बुरा हाल है। पिता ने बेटे के अंतिम संस्कार करने के लिए रुपये नहीं होने की बात कही। इसपर पुलिसकर्मी रचना शर्मा, अमरीश यादव, आशीष कुमार सिंह ने मदद कर विधवत अंतिम संस्कार करने को कहा।

ट्रक का टायर फटने से बाइक से गिरी महिला, मौत पुलिस ने बताया कि मड़ियांव के अल्लूनगर डिगोइया गांव निवासी राम प्रवेश पत्नी 38 वर्षीय मुन्नी के साथ बाइक से गुरुवार सुबह करीब सात बजे घर आ रहे थे। रास्ते में पहाड़पुर कुम्हरावां मार्ग पर स्थित सरैया के पास ओवरलोड ट्रक का टायर फट गया। जिससे दंपति हड़बड़ा गए और मुन्नी देवी बाइक से नीचे गिर गई। हादसे में सिर में चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पति ने एंबुलेंस की मदद से मुन्नी को सौ शैया अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

