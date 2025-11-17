शादी के तीन दिन बाद युवक की ट्रक की टक्कर से मौत, ट्रक छोड़कर भाग रहे ड्राइवर को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा
काकोरी में एक दर्दनाक हादसे में, 22 वर्षीय विमलेश शर्मा की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। वह काम पर जा रहे थे जब यह घटना हुई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। विमलेश की तीन दिन पहले ही शादी हुई थी, और इस खबर से परिवार में मातम छा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, काकोरी। काकोरी के मौदा गांव के पास सोमवार को साइट पर काम के लिए बाइक से जा रहे कारपेंटर 22 वर्षीय विमलेश शर्मा को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक भागने लगा, लेकिन पास में तैनात पुलिसकर्मियों ने पीछा कर आरोपित चालक को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर काकोरी सतीश राठौड़ ने बताया कि तीन दिन पहले ही शादी हुई थी, घटना की सूचना देने पर पत्नी बेसुध हो गई।
इंस्पेक्टर ने बताया कि विमलेश मूल रूप से उन्नाव के सफीपुर स्थित मारूफपुर जसरा गांव के रहने वाले थे। तीन दिन पहले शादी हुई थी। पत्नी को लेकर वह बुद्धेश्वर स्थित कमरे पर रहने के लिए आए थे। कारपेंटर का काम करते थे। सोमवार सुबह करीब नौ बजे वह काम की साइट पर जाने के लिए बाइक से निकले थे।
जैसे ही वह मौदा गांव के पास पहुंचे, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार व अनियंत्रित ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही विमलेश सड़क पर गिर गए और ट्रक के पिछले पहियों के नीचे आ गए। पहिया उनकी कमर के बीच से गुजर गया, जिससे उनकी मौक पर ही मौत हो गई।
ट्रक चालक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन राहगीरों की सूचना पर पास में तैनात पुलिसकर्मियों ने लोगों की मदद से उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। सूचना मिलते ही परिवार के सदस्यों में चीख-पुकार मच गई। पत्नी बेसुध हो गई। परिवार में पिता कमलेश, मां सरला और छोटा भाई सर्वेश है। बेटा खोने के दर्द से पिता-बेटा और मां बदहवास हैं। इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है।
तीन दिन पहले ही हुई थी शादी
मृतक के भाई सर्वेश ने बताया कि 14 नवंबर को विमलेश की शादी हुई थी। हालांकि, वह अपनी पत्नी आसानी के साथ पहले से प्रेम संबंध में थे और दोनों साथ रहते ही थे। शादी के बाद अभी घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।