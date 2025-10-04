Language
    अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपति दूर छिटककर गिरे, पत्नी की मौत; पति की हालत गंभीर

    By santosh tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 01:42 PM (IST)

    रायबरेली रोड पर कल्ली पश्चिम में एक अज्ञात वाहन ने मोपेड सवार दंपति को टक्कर मार दी जिससे पत्नी राम सखी की मौत हो गई और पति राम नरेश गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। राम नरेश और राम सखी एक रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे तभी यह हादसा हुआ।

    अज्ञात वाहन ने मोपेड सवार दंपति को मारी टक्कर, पत्नी की मौत।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। रायबरेली रोड के कल्ली पश्चिम में शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोपेड सवार दंपति को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों लोग वाहन से छिटककर दूर जा गिरे।

    राहगीरों की मदद से पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने 50 वर्षीय राम सखी को मृत घोषित कर दिया पति राम नरेश की हालत नाजुक है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है।

    रहीमाबाद इलाके के बांके गांव निवासी राम नरेश शुक्रवार सुबह पत्नी राम सखी के साथ एक रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे। रायबरेली रोड में कल्ली पश्चिम के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों लोग सड़क पर गिर गए तो अज्ञात वाहन राम सखी को रौंदता हुआ फरार हो गया।

    हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। आनन-फानन में सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने राम सखी को मृत घोषित कर दिया।

    राम नरेश की हालत गंभीर है। इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि सीसी फुटेज की मदद से अज्ञात वाहन की तलाश जारी है।