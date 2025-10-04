अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपति दूर छिटककर गिरे, पत्नी की मौत; पति की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रायबरेली रोड के कल्ली पश्चिम में शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोपेड सवार दंपति को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों लोग वाहन से छिटककर दूर जा गिरे।

राहगीरों की मदद से पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने 50 वर्षीय राम सखी को मृत घोषित कर दिया पति राम नरेश की हालत नाजुक है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है।

रहीमाबाद इलाके के बांके गांव निवासी राम नरेश शुक्रवार सुबह पत्नी राम सखी के साथ एक रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे। रायबरेली रोड में कल्ली पश्चिम के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों लोग सड़क पर गिर गए तो अज्ञात वाहन राम सखी को रौंदता हुआ फरार हो गया।