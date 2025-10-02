लखनऊ में तेज रफ्तार डंपर ने देवर-भाभी को रौंदा, मौके पर मौत; डालीगंज में छत्ते वाले पुल के पास हुई घटना

लखनऊ के डालीगंज इलाके में छत्ते वाले पुल के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार देवर-भाभी को कुचल दिया जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर चालक मौके से फरार हो गया लेकिन डंपर को लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चालक की तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। डालीगंज में छत्ते वाले पुल के पास बुधवार की शाम तेज रफ्तार डंपर ने बाजारखाला निवासी देवर-भाभी को रौंदा दिया। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद भाग रहे डंपर को लोगों ने पकड़ लिया जबकि चालक चकमा देकर मौके से फरार हो गया। वजीरगंज पुलिस छानबीन में जुटी है।

बाजारखाला के हैदर गंज के पुराना जोशी टोला निवासी 25 वर्षीय गगन जोशी मंदिर में पुजारी थे। बुधवार देर शाम वह अपनी 32 वर्षीय भाभी रेखा जोशी के साथ डालीगंज से बाजारखाला स्थित घर जा रहे थे। छत्ते वाले पुल के पास स्कूटी मोड़ने लगे इसी बीच तेज रफ्तार डंपर ने रौंद दिया। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने दोनों को ट्रामा सेंटर भेजा। चिकित्सकों ने अस्पताल में दोनों को मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद भाग रहे डंपर को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक चालक शराब के नशे में डंपर चला रहा था। इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी ने बताया कि सीसी फुटेज और डंपर के नंबर के आधार पर चालक की तलाश जारी है। वहीं, हादसे के बाद घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और यातायात भी बाधित हो गया। वजीरगंज पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू कराया।