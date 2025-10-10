UP News: बिजली कनेक्शन देने में विलंब पर अधिशासी अभियंता सहित तीन निलंबित

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। निवेश मित्र पोर्टल पर वाणिज्यिक श्रेणी के विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन करने और इस्टीमेट जमा कर दिए जाने के बाद भी कनेक्शन देने में हीलाहवाली करने पर चंदौली डिवीजन के अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार और वहां तैनात सहायक अभियंता व अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया है।

गुरुवार को विद्युत वितरण कंपनियों की समीक्षा के दौरान पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल ने तीनों को निलंबित करने के आदेश दिए। कनेक्शन देने में विलंब करने की शिकायत अध्यक्ष को मिली थी। उनके द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक को कनेक्शन के लिए निर्देशित किए जाने के बाद उपभोक्ता को कनेक्शन मिला। समीक्षा के दौरान अध्यक्ष ने इस प्रकरण की चर्चा करते हुए निलंबन के आदेश दिए।

चंदौली के उपभोक्ता ने 13 अगस्त को एलएमवी-टू श्रेणी (वाणिज्यिक) कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। उसने इस्टीमेट की धनराशि भी जमा कर दी थी, इसके बावजूद कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था। अध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा कि निवेश मित्र या झटपट पोर्टल के आवेदनों को निस्तारित करते हुए कनेक्शन समय से दिए जाएं।

अध्यक्ष ने अधिकारियों को विद्युत बिल वसूलने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। प्रबंध निदेशक, निदेशक तथा मुख्य अभियंता बिजली बिल वसूली, विद्युत चोरी रोकने, बिल रीडिंग. विद्युत आपूर्ति, स्मार्ट मीटरिंग आदि की नियमित समीक्षा करें। जो कार्मिक अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें प्रमोट किया जाए और जो बेहतर कार्य नहीं कर रह हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

प्रत्येक डिवीज़न स्तर पर ऐसे एरिया का चयन किया जाए जिन्हें तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से आदर्श बनाया जा सके। इन क्षेत्रों में कभी बिल नहीं भरने वाले (नेवर पेड) उपभोक्ताओं और लंबे समय से बिल नहीं जमा करने वाले उपभोक्ताओं के लिए कैंप लगाए जाएं। इन क्षेत्रों को लाभकारी क्षेत्रों में विकसित करने के निर्देश दिए।