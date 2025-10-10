Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP News: बिजली कनेक्शन देने में विलंब पर अधिशासी अभियंता सहित तीन निलंबित

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:50 AM (IST)

    पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने चंदौली डिवीजन के अधिशासी अभियंता समेत तीन को बिजली कनेक्शन में देरी के चलते निलंबित कर दिया। निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन के बाद भी कनेक्शन नहीं देने पर यह कार्रवाई हुई। अध्यक्ष ने बिल वसूली अभियान चलाने और आदर्श क्षेत्र विकसित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही, जिन सब स्टेशनों पर अवर अभियंता नहीं हैं, वहां टीजी-टू को प्रभार देने पर विचार करने को कहा गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। निवेश मित्र पोर्टल पर वाणिज्यिक श्रेणी के विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन करने और इस्टीमेट जमा कर दिए जाने के बाद भी कनेक्शन देने में हीलाहवाली करने पर चंदौली डिवीजन के अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार और वहां तैनात सहायक अभियंता व अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुवार को विद्युत वितरण कंपनियों की समीक्षा के दौरान पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल ने तीनों को निलंबित करने के आदेश दिए।

    कनेक्शन देने में विलंब करने की शिकायत अध्यक्ष को मिली थी। उनके द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक को कनेक्शन के लिए निर्देशित किए जाने के बाद उपभोक्ता को कनेक्शन मिला। समीक्षा के दौरान अध्यक्ष ने इस प्रकरण की चर्चा करते हुए निलंबन के आदेश दिए।

    चंदौली के उपभोक्ता ने 13 अगस्त को एलएमवी-टू श्रेणी (वाणिज्यिक) कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। उसने इस्टीमेट की धनराशि भी जमा कर दी थी, इसके बावजूद कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था। अध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा कि निवेश मित्र या झटपट पोर्टल के आवेदनों को निस्तारित करते हुए कनेक्शन समय से दिए जाएं।

    अध्यक्ष ने अधिकारियों को विद्युत बिल वसूलने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। प्रबंध निदेशक, निदेशक तथा मुख्य अभियंता बिजली बिल वसूली, विद्युत चोरी रोकने, बिल रीडिंग. विद्युत आपूर्ति, स्मार्ट मीटरिंग आदि की नियमित समीक्षा करें। जो कार्मिक अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें प्रमोट किया जाए और जो बेहतर कार्य नहीं कर रह हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

    प्रत्येक डिवीज़न स्तर पर ऐसे एरिया का चयन किया जाए जिन्हें तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से आदर्श बनाया जा सके। इन क्षेत्रों में कभी बिल नहीं भरने वाले (नेवर पेड) उपभोक्ताओं और लंबे समय से बिल नहीं जमा करने वाले उपभोक्ताओं के लिए कैंप लगाए जाएं। इन क्षेत्रों को लाभकारी क्षेत्रों में विकसित करने के निर्देश दिए।

    अध्यक्ष ने कहा कि जिन सब स्टेशनों पर अवर अभियंता नहीं हैं वहां योग्यता और आवश्यकता के अनुरूप टीजी-टू कार्मिकों को अवर अभियंता का चार्ज देने पर विचार किया जाए।