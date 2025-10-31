क्लास चार की 3 लड़कियों के साथ पुलिस ने किसे देखा जो ठनक गया माथा? बच्चियां ऑटो में बैठकर पहुंची थी रेलवे स्टेशन

जागरण संवाददाता, कानपुर। घर से स्कूल के लिए निकलीं 12-12 साल की तीन सहेलियां संदिग्ध हालात में लापता हो गईं। कक्षा चार में पढ़ने वाली तीनों सहेलियां किदवई नगर थानाक्षेत्र के लुधौरा की रहने वाली हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बालिकाएं घर से निकलने के बाद आटो में बैठकर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचीं, मगर वहां उनके साथ एक 25 साल की युवती को देख पुलिस का माथा ठनका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह भी चिंतित करने वाला है कि बच्चियां ट्रेन से उन्नाव तक पहुंचीं, मगर इसी बीच उनके मोबाइल फोन की लोकेशन जंप होकर गोंडा दिखने लगी। पुलिस को आशंका हुई कि तीनों किसी गिरोह के चंगुल में तो नहीं फंस गई हैं, लेकिन इसके बाद लखनऊ रेलवे स्टेशन पर सीसी कैमरों में तीनों सीढ़ियों से उतरते और वापस चढ़ते हुए दिखीं।

उनकी गुमशुदगी से कमिश्नरेट पुलिस में खलबली मची है। अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हैं। वहीं, तीनों पीड़ित परिवारों में अनहोनी की आशंका से डर की स्थिति है। पुलिस ने अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

जूही, बारादेवी स्थित लुधौरा निवासी बिजली विभाग में लाइनमैन की 12 साल की बेटी घर से आधा किमी दूर स्कूल में कक्षा चार की छात्रा है। रोजाना की तरह वह मोहल्ले की दो सहेलियों के साथ स्कूल के लिए निकली। सुबह 8.17 बजे मोहल्ले के ई-रिक्शा चालक की काल लाइनमैन के मोबाइल फोन पर आई और उसने बताया कि उसकी बेटी अपनी दो सहेलियों के साथ आटो से बैठकर कहीं जाते दिखी हैं।

रोकने की कोशिश की, मगर आटो वाला आगे बढ़ गया। इसके बाद लाइन बेटी के स्कूल पहुंचे तो वहां खोजबीन के बाद जानकारी मिली है कि तीनों कक्षा से गायब हैं। इसके बाद तीनों परिवार पुलिस के पास पहुंचे। लाइनमैन के भाई ने बताया कि सीसी कैमरों की मदद से पुलिस को जानकारी मिली है कि बच्चियां आटो में बैठकर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचीं।

8:32 बजे प्लेटफार्म नंबर एक पर तीनों 25 साल की युवती की साथ दिखीं। सवाल है कि क्या तीनों किसी गिरोह के हत्थे चढ़ गई हैं और उन्हें बरगला कर अगवा कर लिया गया है। बालिका व उसकी सहेली के पास मोबाइल फोन भी है और उसके जरिए पुलिस पूणे-गोरखपुर ट्रेन में उन्नाव रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां के सीसी कैमरों में तीनों लड़कियां स्कूल ड्रेस बदले दिखीं।

पुलिस की चिंता इस बात को लेकर भी है कि उन्नाव के एक घंटे बाद मोबाइल फोन की लोकेशन गोंडा दिखने लगी। इसके बाद गोंडा के पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया गया। वहां की फुटेज खंगाली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला।डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि तीन थानों की फोर्स, जीआरपी, आरपीएफ लगाई गई है।