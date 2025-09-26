Language
    Healthy Lifestyle: स्वस्थ रहने के लिए ये तीन आदतें जीवनशैली में शामिल करें, बीमारी छू नहीं पाएगी!

    By Mahendra Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:36 PM (IST)

    Lucknow News | UP News | लखनऊ में जागरण संस्कारशाला में छात्रों ने स्वस्थ जीवनशैली पर जोर दिया। छात्रों ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम सही खान-पान और नशीली चीजों से दूर रहना जरूरी है। उन्होंने दूसरों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की बात कही। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर भी बल दिया गया।

    खान-पान का रखें ध्यान, अपनाएं स्वस्थ जीवन शैली।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। स्वास्थ्य की प्रतिबद्धता यह ध्यान दिलाती है कि हम सभी स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं। स्वयं तो जागरूक बनें ही, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

    एक ताे खान-पान के प्रति सजग रहें और दूसरा योग-व्यायाम भी करें। जागरण संस्कारशाला में इस बार स्वास्थ्य की प्रतिबद्धता पर विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने विचार साझा किए।

    हर किसी के लिए आवश्यक है स्वस्थ जीवनशैली अपनाना। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि हम व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हम एक सजग नागरिक की भांति समाज के लोगों को भी इसके लिए प्रति प्रेरित करें। लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने का प्रयत्न करें।

    अभया सिंह, कक्षा 11, लखनऊ पब्लिक कालेज, सहारा स्टेट जानकीपुरम

    स्वस्थ रहने के लिए हम नियमित व्यायाम करने के साथ स्वस्थ भोजन करें। तंबाकू और शराब के सेवन से परहेज करें। हमारे आस-पास ऐसे लोग हैं जो नशे के आदी हैं, उन्हें हम इन दुर्गुणों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित भी करें। लोग स्वस्थ रहेंगे तो समाज और देश स्वस्थ रहेगा।

    उस्तति वर्मा, कक्षा 11, लखनऊ पब्लिक कालेज, सहारा स्टेट जानकीपुरम

    स्वास्थ्य की प्रतिबद्धता से हम यह भी सीखते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। यदि उन्हें किसी तरह की कठिनाई हो रही है या फिर वे जागरूक नहीं हैं तो उन्हें हम उनकी मदद करें। इसके लिए हम सामूहिक संकल्प लेकर काम करें।

    इस्मीत कौर, कक्षा- 12 दिल्ली पब्लिक स्कूल गोमती नगर विस्तार

    स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना होगा। संतुलित और पौष्टिक भोजन करने के साथ पर्याप्त नींद लेना होगा। धूमपान और शराब के सेवन से बचना होगा। नशीली दवाओं के उपयोग से दूर रहना होगा। यह काम हमें स्वयं करने के साथ लोगों को भी सजग करना होगा।

    -अदिति पांडेय, कक्षा- 12 दिल्ली पब्लिक स्कूल गोमती नगर विस्तार

    हम अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लें। यह समझें कि स्वास्थ्य कोई वस्तु नहीं है जो हमें कोई और प्रदान करेगा, बल्कि इसे व्यक्ति को स्वयं अर्जित करना होता है। हम चिकित्सक की सलाह का पालन करें और स्वस्थ रहने के लिए खानपान का ध्यान रखें। हम ऐसा करेंगे तो हमसे लोग भी प्रेरित होंगे।

    -अदिति टंडन, कक्षा 11, सेंट जोसेफ मांटेसरी स्कूल, राजाजीपुरम

    ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना होगा, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति दूसरों को सेहतमंद रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर वह स्वयं रोगों से घिरा होगा तो उसकी बात कौन सुनेगा।

    अथर्व सिंह चौहान, कक्षा 10, सेंट जोसेफ कालेज 

