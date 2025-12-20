Language
    Flight Cancelled Today: लखनऊ एयरपोर्ट पर तीन उड़ानें रद, कई फ्लाइट्स प्रभावित होने से यात्री परेशान

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 10:26 AM (IST)

    लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शनिवार को तीन उड़ानें रद्द कर दी गईं। एयर इंडिया की दिल्ली-लखनऊ उड़ान AI 2499 और लखनऊ से दिल्ली जाने ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शनिवार को तीन उड़ानें निरस्त हो गईं। वहीं कई उड़ानें देर से आईं। ट्रेनें भी घंटों देरी से लखनऊ पहुंची।

    तीन उड़ानें निरस्त, कई प्रभावित

    एयर इंडिया की दिल्ली-लखनऊ की उड़ान एआई 2499 निरस्त हो गई। इस कारण लखनऊ से दिल्ली जाने वाली उड़ान एआई 2500 को भी निरस्त करना पड़ा। इंडिगो की दिल्ली जाने वाली उड़ान 6ई 2026 भी निरस्त हो गई। ट्रेन 12556 गोरखधाम सुपरफास्ट नौ घंटे, कैफियत एक्सप्रेस दस घंटे, कोटा पटना एक्सप्रेस तीन घंटे की देरी से चल रही है।

