'देश में डिवीजन नहीं, विजन की हो राजनीति', अखिलेश यादव बोले- बंटवारे की पॉलिटिक्स को रोकना है

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि देश में डिवीजन नहीं, विजन की राजनीति होनी चाहिए। शनिवार को हैदराबाद में पार्टी द्वारा आयोजित विजन इंडिया समिट के बाद पत्रकार वार्ता में सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा डिवीजन की राजनीति कर रही है। देश में जो बंटवारे की राजनीति हो रही है, उसे रोकना है।

सपा प्रमुख ने कहा कि आज साइबर फ्राड में उत्तर प्रदेश नंबर वन है। ऑनलाइन स्कैम बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक प्लेटफार्म से आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) और डीप फेक वीडियो का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एआइ से जहां ट्रैफिक मैनेजमेंट स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र में सुविधा है, वहीं दुरूपयोग भी है।