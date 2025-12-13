Language
    'देश में डिवीजन नहीं, विजन की हो राजनीति', अखिलेश यादव बोले- बंटवारे की पॉलिटिक्स को रोकना है

    By Dilip Sharma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:53 PM (IST)

    सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश में विभाजन नहीं, विजन की राजनीति होनी चाहिए। उन्होंने भाजपा पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने स ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि देश में डिवीजन नहीं, विजन की राजनीति होनी चाहिए। शनिवार को हैदराबाद में पार्टी द्वारा आयोजित विजन इंडिया समिट के बाद पत्रकार वार्ता में सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा डिवीजन की राजनीति कर रही है। देश में जो बंटवारे की राजनीति हो रही है, उसे रोकना है।

    सपा प्रमुख ने कहा कि आज साइबर फ्राड में उत्तर प्रदेश नंबर वन है। ऑनलाइन स्कैम बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक प्लेटफार्म से आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) और डीप फेक वीडियो का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एआइ से जहां ट्रैफिक मैनेजमेंट स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र में सुविधा है, वहीं दुरूपयोग भी है।

    यूपी में जब सपा की सरकार बनेगी तो एआइ का प्रयोग कर लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर कहा कि एसआइआर के बहाने सरकार एनआरसी करा रही है।

    जिस कंपनी ने भाजपा को इलेक्टोरल बांड दिया था, एसआइआर में उसी का मैपिंग ऐप है। भाजपा घपलेबाजी करके चुनाव जीतने के लिए एसआइआर करा रही है।