UP: राजधानी में बिल्डर के मकान से आठ लाख रुपये के गहने और नकदी चोरी, मुकदमा दर्ज
बख्शी का तालाब के चक गंजागिरी में चोरों ने एक ठेकेदार के घर से आठ लाख के गहने और पचास हजार रुपये नकद चुरा लिए। परिवार के सदस्य जब घर लौटे तो उन्होंने ताले टूटे हुए पाए और अलमारी से गहने व नकदी गायब थी। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बीकेटी (लखनऊ)। बख्शी का तालाब के चक गंजागिरी में बेखौफ चोरों ने ठेकेदार के बंद मकान से आठ लाख रुपये के गहने और 50 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली। परिवार के लोग जब घर वापस आए तो उन्हें गेट से लेकर अंदर कमरे के दरवाजे पर लगे ताले टूटे मिले। अंदर जाकर देखा तो चोर अलमारी में रखे आठ लाख रुपये के जेवर और 50 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ले गए थे।
पीड़ित ने सैरपुर पुलिस को घटना की जानकारी दी। सैरपुर पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की तो मामला बीकेटी का निकला। इस पर पीड़ित ने बीकेटी पुलिस से शिकायत की है। पीड़ित हरिशंकर अवस्थी ने बताया कि 19 नवंबर की शाम वह मकान में ताला बंद कर परिवार के साथ रिश्तेदार के घर आयोजित मेहंदी कार्यक्रम में त्रिवेणी नगर गए थे।
अगले दिन सुबह वापस आए तो गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर गए तो अन्य कमरों के ताले भी टूटे थे। चोर अलमारी में रखे हार, चेन सहित आठ लाख रुपये के गहने और नकदी चोरी कर ले गए थे। बख्शी का तालाब थाने के इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर सीसी फुटेज सहित अन्य माध्यमों से जांच की जा रही है।
