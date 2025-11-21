UP: राजधानी में बिल्डर के मकान से आठ लाख रुपये के गहने और नकदी चोरी, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, बीकेटी (लखनऊ)। बख्शी का तालाब के चक गंजागिरी में बेखौफ चोरों ने ठेकेदार के बंद मकान से आठ लाख रुपये के गहने और 50 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली। परिवार के लोग जब घर वापस आए तो उन्हें गेट से लेकर अंदर कमरे के दरवाजे पर लगे ताले टूटे मिले। अंदर जाकर देखा तो चोर अलमारी में रखे आठ लाख रुपये के जेवर और 50 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ले गए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़ित ने सैरपुर पुलिस को घटना की जानकारी दी। सैरपुर पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की तो मामला बीकेटी का निकला। इस पर पीड़ित ने बीकेटी पुलिस से शिकायत की है। पीड़ित हरिशंकर अवस्थी ने बताया कि 19 नवंबर की शाम वह मकान में ताला बंद कर परिवार के साथ रिश्तेदार के घर आयोजित मेहंदी कार्यक्रम में त्रिवेणी नगर गए थे।