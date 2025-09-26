मुख्तार पर कार्रवाई करने वाले IPS अफसर के मकान से चोरी, टोंटी तक उखाड़ कर ले गए चोर
लखनऊ के विकास नगर में आईपीएस अफसर यमुना प्रसाद के घर चोरी हो गई। चोरों ने नकदी गहने और अन्य सामान चुरा लिया। घटना की जानकारी उनके साले को 23 तारीख को हुई जिसके बाद विकासनगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यमुना प्रसाद पूर्व में मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई के चलते चर्चा में आए थे।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। आईपीएस अफसर यमुना प्रसाद के विकास नगर स्थित मकान को चोरों ने निशाना बनाया। अफसर के बंद मकान से चोर नकदी, गहने, टोंटी, घड़ी और उन्हें मिले उपहार तक चोरी कर ले गए। उनके साले असित सिद्धार्थ 23 तारीख को जब मकान के अंदर गए तो घटना की जानकारी हुई। इस पर उन्होंने विकासनगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हैरानी की बात यह है कि घटनास्थल से लगभग सात सौ मीटर दूर लेखराज पन्ना पुलिस चौकी है। उसके बावजूद पुलिस को इसकी जानकारी नहीं हुई।
पुलिस को दी तहरीर में संजय विहार निवासी असित सिद्धार्थ ने बताया कि उनके जीजा यमुना प्रसाद वर्तमान में नोएडा में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) हैं। परिवार के साथ वह नोएडा में ही रहते हैं। असित उनके मकान की देखरेख करते हैं। असित के मुताबिक 22 सितंबर को वह यमुना प्रसाद सिंह के आवास गए तो बिजली नहीं आ रही थी। इस बिजली विभाग को सूचना दी गई।
23 सितंबर को बिजली विभाग की टीम निराकरण कराने पहुंची। इस पर वह आवास के अंदर गए तो पीछे कमरों की खिड़की की ग्रिल कटी हुई थी। कमरे और अलमारी में रखा सामान भी अस्त-व्यस्त था। देखने पर पता चला कि चोर मकान के अंदर से 50 हजार रुपये नकदी, दो दीवार घड़ी, तीन हाथ वाली घड़ी, कुछ उपहार, चांदी के 10 सिक्के, बाथरूम के नल की लगभग 20 टोंटी, चांदी के दो गिलास और कटोरी चोरी कर ले गए। उन्होंने विकास नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है।
थाना प्रभारी आलोक सिंह ने बताया कि घटना किस दिन हुई है अभी यह स्पष्ट नहीं है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर सीसी फुटेज देखे जा रहे हैं।
मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई कर चर्चा में आए थे यमुना प्रसाद
पंजाब की रोपड़ जेल में सजा के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी द्वारा बाराबंकी नंबर की फर्जी नंबर प्लेट लगी एम्बुलेंस इस्तेमाल करने का मामला सामने आया था। वर्ष 2021 की इस घटना को लेकर बाराबंकी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रहे यमुना प्रसाद सिंह ने मुख्तार व उसके 12 गुर्गों के खिलाफ गैंग्सटर समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मुख्तार उस वक्त जेल में ही था। उसके 12 गुर्गों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी।
