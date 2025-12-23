सड़कों पर सुरक्षा का 'कवच' बनेगी योगी सरकार, 'सड़क सुरक्षा मित्र' और 'राहवीर' योजना का पूरे यूपी में विस्तार

डिजिटल टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सड़कों को सुरक्षित बनाने और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'सड़क सुरक्षा' को एक जन-आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य सरकार ने 'सड़क सुरक्षा मित्र' और 'राहवीर' योजनाओं के जरिए युवाओं और आम नागरिकों को जीवन रक्षक की भूमिका में आगे आने के लिए प्रेरित किया है। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के समय त्वरित सहायता सुनिश्चित करना और समाज में यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाना है।

'सड़क सुरक्षा मित्र': 28 जिलों में युवाओं की सेना तैयार प्रदेश के 28 जनपदों में केंद्र सरकार के 'सड़क सुरक्षा मित्र' कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इसके जरिए युवाओं को सड़क सुरक्षा के बुनियादी नियमों और आपातकालीन प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

बजट आवंटन: इस कार्यक्रम के लिए कुल 14 लाख रुपये का बजट मंजूर किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक सक्रिय जिले को जागरूकता गतिविधियों के लिए 50,000 रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। प्रशिक्षण: नोएडा (गौतम बुद्ध नगर) में आयोजित पहले शिविर के बाद, अब तक 423 युवा स्वयंसेवकों ने 'माय भारत' पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। ये 'मित्र' क्षेत्रीय स्तर पर लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित करेंगे।

' राहवीर ' योजना: जान बचाने पर 25,000 रुपये का सम्मान सड़क दुर्घटना के पहले एक घंटे, जिसे 'गोल्डनआवर' कहा जाता है, में पीड़ित को अस्पताल पहुँचाना उसकी जान बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी को बढ़ावा देने के लिए 'राहवीर' योजना के तहत मददगार नागरिकों को पुरस्कृत किया जा रहा है।