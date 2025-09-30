138.78 लाख हेक्टेयर में होगी रबी फसलों की बोआई

रबी में 500.137 लाख टन फसल उत्पादन का लक्ष्य राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: राज्य में इस बार 138.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में रबी फसलों की बोआई की जाएगी। कृषि विभाग ने इसके माध्यम से 500.137 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने मंगलवार को राज्य स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी-2025 में किसानों को फसल उत्पादन की रणनीति की जानकारी दी। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के कम से कम प्रयोग का भी आह्वान किया।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित गोष्ठी में मंत्री ने कहा कि रबी सीजन में किसानों को 55.34 लाख क्विंटल बीज और 66.50 लाख टन उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। बीज व खाद की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। किसानों को पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक खाद उपलब्ध कराई जा रही है, परंतु मिट्टी की सेहत बनाए रखने के लिए किसानों को खाद का संतुलित उपयोग करना चाहिए।

कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने कहा कि हमारी सरकार तकनीक व नवाचार तथा बीज से लेकर बाजार तक किसानों का सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को रबी की बोआई में किसी भी निवेश की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य संस्करण बीएल मीणा ने कहा कि परंपरागत खेती के साथ औद्यानिक फसलों के उत्पादन से किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। उन्होंने विभागीय योजनाओं की भी जानकारी दी। प्रमुख सचिव कृषि रवींद्र ने बताया कि गेहूं, सरसों, चना, मसूर व गन्ने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था है। अब उर्द व अरहर को एमएसपी पर खरीदने की रुपरेखा बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कृषि के साथ पशुपालन पर जोर दिया और जैविक खाद का उपयोग बढ़ाने की बात कही।