Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंटरनेशनल ट्रेड शो में दिखाई देगी बुंदेलखंड के गांवों के बदलाव की कहानी

    By Digital Desk Edited By: Gaurav Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:17 PM (IST)

    इंटरनेशनल ट्रेड शो में देश और दुनिया से आने वाले उद्यमी और दर्शक हस्तशिल्पियों की कलाकृतियों के साथ-साथ बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर से भी रूबरू होंगे। ग्रेटर नोएडा में होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो में जल जीवन मिशन के स्टॉल में स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इस प्रदर्शनी के जरिए देख सकेंगे कि किस तरह से ग्रामीण लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सेल्फी प्वाइंट और गेमिंग जोन होगा युवाओं के लिए विशेष आकर्षण

    डिजिटल टीम, लखनऊ। इंटरनेशनल ट्रेड शो में देश और दुनिया से आने वाले उद्यमी और दर्शक हस्तशिल्पियों की कलाकृतियों के साथ-साथ बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर से भी रूबरू होंगे। ग्रेटर नोएडा में होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो में जल जीवन मिशन के स्टॉल में स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इस प्रदर्शनी के जरिए ट्रेड शो में आने वाले पर्यटक और देश दुनिया के उद्यमी देख सकेंगे कि हर घर नल योजना शुरू होने के बाद से किस तरह से ग्रामीण लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। पीने के पानी की समस्या के समाधान के साथ-साथ ये योजना कैसे स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करा रही है। ट्रेड शो एरिया के हॉल नंबर-7 के 496 वर्ग मीटर एरिया में जल जीवन मिशन की ओर से पेयजल का समाधान, मेरे गांव की नई पहचान थीम पर स्टॉल लगाया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जल जीवन मिशन के मीडिया सलाहकार राधाकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि स्वच्छ सुजल गांव के जरिए यूपी के ग्रामीण विकास की कहानी को विश्व पटल पर दिखाई जाएगी। जल जीवन मिशन हर घर नल योजना से 2,41,96,390 ग्रामीण परिवारों तक फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन पहुंच चुका है।

    नया-पुराना बुंदेलखंड बताएगा बदलावों की कहानी

    जल जीवन मिशन द्वारा स्थापित होने वाले स्वच्छ सुजल गांव में दर्शक नए और पुराने बुंदेलखंड के प्रोटोटाइप से केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की झलक देख सकेंगे। नए-नए पुराने बुंदेलखंड में 2019 से पहले के बुंदेलखंड और 2025 के बुंदेलखंड को दर्शाया जाएगा। इस प्रोटोटाइप में बताया जाएगा कि कैसे जल जीवन मिशन योजना ने बुंदेलखंड के गांवों को बदल दिया है। गांवों में ही महिलाओं को कैसे रोजगार के साधन मिल रहे हैं। साथ ही पलायन रूक गया है। इसकी पूरी कहानी नए-पुराने बुंदेलखंड में बताई जाएगी।

    फोटो गैलरी बयां करेगी जल जीवन मिशन से हुए विकास की गाथा

    जल जीवन मिशन के विकास की गाथा बताने के लिए फोटो गैलरी का भी निर्माण किया जा रहा है। इस फोटो गैलरी के माध्यम से बताया जाएगा कि जल जीवन मिशन के जरिए हर ग्रामीण घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए काम किए गए। रास्ते में आने वाली बाधाओं से किस तरह से पार पाया गया और आज जल जीवन मिशन योजना कैसे ग्रामीणों के जीवन में बदलाव ला रही है।

    सेल्फी प्वाइंट और गेमिंग जोन होगा युवाओं के लिए विशेष आकर्षण

    विकास की कहानी बयां करने के साथ ही स्वच्छ सुजल गांव में खासकर युवाओं के लिए सेल्फी प्वाइंट और गेमिंग जोन भी बनाया जा रहा है। सेल्फी प्वाइंट से युवा स्वच्छ सुजल गांव की यादों को हमेशा के लिए सजो सकेंगे। वहीं दूसरी ओर गेमिंग जोन में गेम के जरिए जल संरक्षण और सेहत के लिए शुद्धजल कितना जरूरी है। इसको भी जान सकेंगे।