महाकुंभ वाली मोनालिसा की फिल्म कब होगी रिलीज? डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने दिया हिंट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। निर्देशक सनोज मिश्रा ने फिल्म ''''द डायरी आफ मणिपुर'''' की शूटिंग लगभग पूरी कर ली है। प्रयागराज कुंभ से वायरल मोनालिसा इसी फिल्म के साथ सिनेमाई जगत में पदार्पण कर रही हैं। सनोज ने शुक्रवार को कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि बंजारा समाज से आने वाली एक गरीब परिवार की बेटी आगे बढ़े, लेकिन आज वही लड़की फिल्म में काम रही है। हवाई जहाज में यात्रा कर रही है। यह फिल्म फरवरी में रिलीज की जाएगी।

सनोज ने विकासनगर के एक होटल में पत्रकारों से कहा कि कुछ समय पहले मेरे साथ काफी कुछ बुरा किया गया। साजिश करके मेरे ऊपर एक झूठा मामला बनाकर मुझे जेल भेजा गया, मेरी जान लेने की कोशिश की गई। मैंने जेल में ही इस फिल्म की कहानी बनाई। मोनालिसा ने कहा कि सनोज मेरे पिता से बढ़कर हैं। उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया।