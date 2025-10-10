Language
    महाकुंभ वाली मोनालिसा की फिल्म कब होगी रिलीज? डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने दिया हिंट

    By Mahendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 09:28 PM (IST)

    निर्देशक सनोज मिश्रा की फिल्म ''द डायरी आफ मणिपुर'' की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें मोनालिसा मुख्य भूमिका में हैं। सनोज ने बताया कि कैसे कुछ लोग मोनालिसा को आगे बढ़ने से रोकना चाहते थे। मोनालिसा ने सनोज को अपना मार्गदर्शक बताया और फिल्म को देशभक्ति और प्रेम कहानी का मिश्रण कहा। फिल्म फरवरी में रिलीज होगी और समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देगी।

    मोनालिसा

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। निर्देशक सनोज मिश्रा ने फिल्म ''''द डायरी आफ मणिपुर'''' की शूटिंग लगभग पूरी कर ली है। प्रयागराज कुंभ से वायरल मोनालिसा इसी फिल्म के साथ सिनेमाई जगत में पदार्पण कर रही हैं। सनोज ने शुक्रवार को कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि बंजारा समाज से आने वाली एक गरीब परिवार की बेटी आगे बढ़े, लेकिन आज वही लड़की फिल्म में काम रही है। हवाई जहाज में यात्रा कर रही है। यह फिल्म फरवरी में रिलीज की जाएगी।

    सनोज ने विकासनगर के एक होटल में पत्रकारों से कहा कि कुछ समय पहले मेरे साथ काफी कुछ बुरा किया गया। साजिश करके मेरे ऊपर एक झूठा मामला बनाकर मुझे जेल भेजा गया, मेरी जान लेने की कोशिश की गई। मैंने जेल में ही इस फिल्म की कहानी बनाई। मोनालिसा ने कहा कि सनोज मेरे पिता से बढ़कर हैं। उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया।

    माला बेचकर गुजारा करने वाली गरीब लड़की को हवाई जहाज में बिठा दिया। मोनालिसा ने बताया कि यह फिल्म एक लव स्टोरी है। इसमें देशभक्ति भी है और समाज के लिए संदेश भी कि कुछ भी हो जाए हमारा देश हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए। अभिनेता अमित राव ने बताया कि मेरी भी यह पहली फिल्म है। अभिनेता अभिषेक त्रिपाठी ने कहा कि यह फिल्म समाज को अच्छा संदेश देगी।