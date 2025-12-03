UP: टीजीटी परीक्षा छह से, सफल परीक्षा कराने को सरकार सख्त और निगरानी तंत्र हुआ मजबूत

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में टीजीटी के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा छह, सात व 21 दिसंबर को होगी। 15 विषयों में होने वाली परीक्षा 17, 18, 24 और 25 जनवरी को भी दो पालियों में होगी। इसमें कुल 12,36,239 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।

टीजीटी की परीक्षाओं को लेकर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक) (पुरुष/महिला शाखा) परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, नकलविहीन और पारदर्शी तरीके से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिलाधिकारी स्वयं परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की व्यक्तिगत निगरानी करें।

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार पर बायोमेट्रिक सत्यापन व सघन तलाशी अनिवार्य रूप से की जाए। समयबद्धता का कड़ाई से पालन हो और सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी तथा प्रशिक्षण समय से पूरा कराया जाए। सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह क्रियाशील रहें और पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए एलआइयू और एसटीएफ की टीमों को पूरी अवधि तक सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। प्रश्न पत्र की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहा गया कि प्रश्न पत्र लीक की किसी भी संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जाए।