TET: टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षक एकजुट, 24 नवंबर को दिल्ली में करेंगे बड़ा प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: कक्षा एक से आठवीं स्कूलों में शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता के खिलाफ देश भर के शिक्षक एकजुट हो गए हैं। बुधवार को लखनऊ में अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा की पहली राज्य स्तरीय बैठक में शिक्षकों ने 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आर-पार के संघर्ष का ऐलान किया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि केंद्र सरकार ने आदेश वापस नहीं लिया, तो पूरे देश से करीब दस लाख शिक्षक दिल्ली पहुंचकर आंदोलन करेंगे। इनमें से उत्तर प्रदेश के लगभग 1.86 लाख शिक्षक शामिल होंगे। बैठक में राष्ट्रीय संयोजक योगेश त्यागी, राष्ट्रीय सह-संयोजक विनय तिवारी, अनिल यादव और संतोष तिवारी ने कहा कि 23 अगस्त 2010 से पहले कार्यरत शिक्षकों पर किसी भी दशा में टीईटी लागू नहीं होने दिया जाएगा। शिक्षकों के अस्तित्व के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यदि जरूरत पड़ी तो संसद का घेराव भी किया जाएगा।

बैठक में तय किया गया कि 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देशभर के सभी जिलों में शिक्षकों की बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि 24 नवंबर के आंदोलन की पूरी तैयारी की जा सके। नेताओं ने कहा कि एनसीटीई (नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन) का आदेश शिक्षकों की वर्षों की मेहनत और योग्यता पर सवाल खड़ा करता है।

55 वर्ष का शिक्षक अब बच्चों को पढ़ाए या खुद परीक्षा की तैयारी करे? शिक्षक नेताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग की कि वह सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिव्यू पिटीशन में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करे और केंद्र सरकार से बातचीत कर 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई द्वारा जारी आदेश के पालन की दिशा में पहल करे।