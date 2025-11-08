Language
    Terrorism in India: बिलाल के दो रिश्तेदारों की भी तलाश कर रही एटीएस, आतंक पर लगातार कसा जा रहा शिकंजा

    By Alok Mishra Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 07:05 PM (IST)

    Terrorism in India: बिलाल एक्यूआइएस के भारतीय उपमहाद्वीप के पहले चीफ संभल निवासी आसिम उमर संभली से प्रभावित होकर कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़ा था। बिलाल ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रदेश के कई युवकों को जोड़ा था और उनके माध्यम से हिंसात्मक जिहादी विचारों का प्रसार कर रहा था।

    बिलाल खान----- आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : आतंकी संगठन अलकायदा इन इंडियन सब-कांटीनेंट (एक्यूआइएस) के इशारे पर हिंसात्मक घटनाएं कराने की साजिश के मामले में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) बिलाल खान के दो रिश्तेदारों की भी तलाश कर रहा है। दोनों इंटरनेट मीडिया के माध्यम से उसके लगातार संपर्क में थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिलाल खान के नेटवर्क से जुड़े कुछ अन्य संदिग्ध युवक भी एटीएस के निशाने पर हैं। बिलाल सहारनपुर की एक मस्जिद में मौलवी था। एटीएस की टीम ने 15 सितंबर को पकड़े गए सहारनपुर निवासी बिलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ तेज कर दी है। उसके सारे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है।

    सूत्रों के अनुसार उसके संपर्क में रहे पाकिस्तानी हैंडलरों के बारे में और जानकारियां जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। बिलाल से अब तक की पूछताछ में सामने आए सारे तथ्यों को अन्य जांच एजेंसियों से भी साझा किया गया है। जल्द राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के अधिकारी भी उससे पूछताछ करेंगे।

    एटीएस ने बिलाल की गिरफ्तारी को गोपनीय रखा था। उसके मोबाइल फोन के डाटा एनालिसिस में सामने आया है कि बिलाल लगभग चार हजार पाकिस्तानी नंबरों से जुड़ा था। इनमें कई नंबरों पर उसकी लगातार बातचीत भी होती थी। वह एक्यूआइएस के पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के भी लगातार संपर्क में था।

    बिलाल एक्यूआइएस के भारतीय उपमहाद्वीप के पहले चीफ संभल निवासी आसिम उमर संभली से प्रभावित होकर कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़ा था। बिलाल ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रदेश के कई युवकों को जोड़ा था और उनके माध्यम से हिंसात्मक जिहादी विचारों का प्रसार कर रहा था। एटीएस यह पता लगाने का प्रयास भी कर रहा है कि एक्यूआइएस किन स्थानों पर हिंसा फैलाने की साजिश रच रहा था।

    बिलाल की कई आपत्तिजनक पोस्ट जांच एजेंसियों की नजर में आई थीं, जिसके बाद उसकी निगरानी शुरू की गई थी। जांच में सामने आया था कि बिलाल एक्यूआइएस की बयत (निष्ठा की शपथ) ले चुका है और पाकिस्तानी हैंडलरों के इशारे पर काम कर रहा है।