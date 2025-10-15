जागरण संवाददाता, लखनऊ। सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनकी बहू को साइबर जालसाजों ने ऑपरेशन सिंदूर में टेरर फंडिंग का आरोप लगाकर पांच दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। धमकी देकर जालसाजों ने 12 लाख रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

पुरानी जेल रोड निवासी नरेंद्र कुमार मौर्या सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर की सुबह उनके पास एक वाट्सएप काल आई। काल करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि आपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से आपके बैंक अकाउंट में रुपयों का लेनदेन हुआ है।

यह सुनकर नरेंद्र घबरा गए। इसका फायदा उठाकर जालसाज उन्हें धमकाने लगे। उन्होंने फोन काटकर इसकी जानकारी बहू कामिनी को दी। कुछ ही देर में जालसाजों ने दोबारा फोन किया और बहू को भी जेल भेजने की धमकी दी। वाट्सएप पर कूटरचित वारंट भी भेज दिया। इसके बाद जालसाज ने वीडियो कॉल कर खुद को जांच अधिकारी प्रेम कुमार गौतम बताया।