Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast : लखनऊ में घर होने के बाद भी होटलों में रुकती थी डॉक्टर शाहीन, उसके नियमित संपर्क में रहने वालाें की हो रही खाेज

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:15 PM (IST)

    Terrorist Activites in Inida: शाहीन शाहिदा आतंकी गतिविधियाें से जुड़ी थी और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में शामिल थी। श्रीनगर में कश्मीर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और दिल्ली ब्लास्ट समेत फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को खंगाल रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शाहीन शाहिदा फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में शामिल

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर कार में हुए विस्फोट कांड में शामिल बताई जा रही डॉक्टर शाहीन शाहिदा की लंबे समय से गतिविधियां काफी संदिग्ध थीं। आतंकी संगठन जैश की महिला विंग जमात ए मोमिनात की इंडियन हेड डॉक्टर शाहीन शाहिदा के लखनऊ में पिता और भाइयों के घर होने के बाद भी होटलों में रुकती थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहीन शाहिदा आतंकी गतिविधियाें से जुड़ी थी और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में शामिल थी। श्रीनगर में कश्मीर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और दिल्ली ब्लास्ट समेत फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को खंगाल रही है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि लखनऊ प्रवास के दौरान डॉ. शाहीन शाहिदा छह से अधिक लोगों के नियमित संपर्क में थी, अब इन्हीं लोगों की तलाश की जा रही है।

    देश विरोधी लोगों के साथ संपर्क 

    डॉ.शाहीन शाहिदा और उसके भाई डॉ. परवेज के संपर्क देश विरोधी लोगों के साथ सामने आने पर लखनऊ में उनके उन करीबियों की तलाश की जा रही है। माना जा रहा है कि यह लाेग नियमित रूप से डॉ.शाहीन शाहिदा के संपर्क में थे। अब तक की जांच में सामने आया कि शाहीन और परवेज दोनों सात-आठ लोगों के करीब थे, जिनसे वे हर दूसरे दिन बात करते थे। ऐसे में एटीएस समेत अन्य एजेंसी शाहीन और परवेज के करीबियाें की तलाश में लगी हुई है।

    दिल्ली में हुए विस्फाेट में नाम आने के बाद से जांच एजेंसियाें की पड़ताल में सामने आया है कि डॉ.शाहीन शाहिदा वर्ष 2009 से ही कट्टरपंथियों के संपर्क में आ चुकी थी। उसने 2009 से लेकर 2013 के बीच हिजाब भी पहना। माना जा रहा है कि डॉ.शाहीन ही अपने भाई परवेज आलम को आतंक के रास्ते पर लेकर आई। अब भाई-बहन की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही हैं, जिससे कि इनके करीबियाें पर भी शिकंजा कस सके।

    कानपुर मेडिकल कालेज में असिस्टेंट प्राेफेसर की नाैकरी छाेड़कर डॉ.शाहीन शाहिदा ने 2016 से 2018 तक यूएई में नौकरी की। जांच एजेंसियों को पता चला है कि यूएई में ही शाहीन की मुलाकात जैश की महिला विंग से हुई। इसी दाैरान वाे आतंकियों और कट्टरपंथियों के संपर्क में आई और उसे जमात ए मोमिनात यानी जैश की महिला विंग के लिए तैयार किया गया। माना जा रहा है कि यूएई में प्रवास के दाैरान ही शाहीन पाकिस्तान भी गई थी।