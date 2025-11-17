Delhi Blast : लखनऊ में घर होने के बाद भी होटलों में रुकती थी डॉक्टर शाहीन, उसके नियमित संपर्क में रहने वालाें की हो रही खाेज

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर कार में हुए विस्फोट कांड में शामिल बताई जा रही डॉक्टर शाहीन शाहिदा की लंबे समय से गतिविधियां काफी संदिग्ध थीं। आतंकी संगठन जैश की महिला विंग जमात ए मोमिनात की इंडियन हेड डॉक्टर शाहीन शाहिदा के लखनऊ में पिता और भाइयों के घर होने के बाद भी होटलों में रुकती थी।

शाहीन शाहिदा आतंकी गतिविधियाें से जुड़ी थी और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में शामिल थी। श्रीनगर में कश्मीर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और दिल्ली ब्लास्ट समेत फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को खंगाल रही है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि लखनऊ प्रवास के दौरान डॉ. शाहीन शाहिदा छह से अधिक लोगों के नियमित संपर्क में थी, अब इन्हीं लोगों की तलाश की जा रही है।

देश विरोधी लोगों के साथ संपर्क डॉ.शाहीन शाहिदा और उसके भाई डॉ. परवेज के संपर्क देश विरोधी लोगों के साथ सामने आने पर लखनऊ में उनके उन करीबियों की तलाश की जा रही है। माना जा रहा है कि यह लाेग नियमित रूप से डॉ.शाहीन शाहिदा के संपर्क में थे। अब तक की जांच में सामने आया कि शाहीन और परवेज दोनों सात-आठ लोगों के करीब थे, जिनसे वे हर दूसरे दिन बात करते थे। ऐसे में एटीएस समेत अन्य एजेंसी शाहीन और परवेज के करीबियाें की तलाश में लगी हुई है।

दिल्ली में हुए विस्फाेट में नाम आने के बाद से जांच एजेंसियाें की पड़ताल में सामने आया है कि डॉ.शाहीन शाहिदा वर्ष 2009 से ही कट्टरपंथियों के संपर्क में आ चुकी थी। उसने 2009 से लेकर 2013 के बीच हिजाब भी पहना। माना जा रहा है कि डॉ.शाहीन ही अपने भाई परवेज आलम को आतंक के रास्ते पर लेकर आई। अब भाई-बहन की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही हैं, जिससे कि इनके करीबियाें पर भी शिकंजा कस सके।