मोबाइल फोन पर गेम खेलते समय आई मौत, फ्री फायर खेलने का आदी था किशोर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंदिरा नगर के शिवाजी पुरम में मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहा 13 वर्षीय किशोर अचेत हो गया। जानकारी होने पर परिवारजन उसे लेकर लोहिया अस्पताल पहुंचे जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। परिवार ने भी कोई आरोप नहीं लगाए हैं।



सीतापुर के नीमसार स्थित ठाकुरनगर निवासी 13 वर्षीय विवेक शिवाजी पुरम में मां और तीन बहनों के साथ रहता था। बहन अंजू ने बताया कि विवेक फ्री फायर गेम का आदी था। दिन में कई घंटे गेम खेलता था। इस दौरान कुछ पूछने या कोई काम कहने पर बिगड़ जाता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कई बार गेम खेलते-खेलते वह सो जाता था। बुधवार की शाम लगभग चार बजे वह गेम खेल रहा था। इस बीच बेड पर लेट गया। काफी देर तक नहीं उठा तो परिवार ने उसे जगाने का प्रयास किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे अचेत देख आनन-फानन में परिवारजन उसे लेकर लोहिया अस्पताल पहुंचे जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

इंदिरानगर इंस्पेक्टर सुनील तिवारी के मुताबिक मौत के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सके हैं। परिवार ने भी कोई आरोप नहीं लगाए हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो सकेंगे। लोहिया संस्थान के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन चंद्र तिवारी ने बताया कि बच्चे को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया। टीम ने जांच की लेकिन संस्थान में पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। मौत के कारणों को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है।



आज होगा पोस्टमार्टम