तकनीकी शिक्षा को मिलेगा उद्योगों से सीधा जोड़, प्राविधिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की जरूरतों से सीधे जोड़ा जाएगा। स्टार्टअप, इनोवेशन, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग ने पहल की है। विभागीय संस्थानों में इसके लिए विशेष स्टार्टअप और इनोवेशन सेल स्थापित किए जाएंगे, ताकि छात्र पढ़ाई के साथ ही उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल विकसित कर सकें।

मंगलवार को प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री आशीष पटेल ने विभाग की समीक्षा बैठक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में तकनीकी शिक्षा की बड़ी भूमिका है। इसके लिए आवश्यक है कि तकनीकी संस्थान न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, बल्कि रोजगारपरक प्रशिक्षण और उद्योगों से प्रत्यक्ष जुड़ाव भी सुनिश्चित करें।