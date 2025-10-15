तकनीकी शिक्षा को मिलेगा उद्योगों से सीधा जोड़, प्राविधिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक
उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग ने स्टार्टअप और इनोवेशन सेल स्थापित करने की पहल की है। मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि तकनीकी शिक्षा, प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगारपरक प्रशिक्षण और उद्योगों से जुड़ाव सुनिश्चित किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की जरूरतों से सीधे जोड़ा जाएगा। स्टार्टअप, इनोवेशन, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग ने पहल की है। विभागीय संस्थानों में इसके लिए विशेष स्टार्टअप और इनोवेशन सेल स्थापित किए जाएंगे, ताकि छात्र पढ़ाई के साथ ही उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल विकसित कर सकें।
मंगलवार को प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री आशीष पटेल ने विभाग की समीक्षा बैठक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में तकनीकी शिक्षा की बड़ी भूमिका है। इसके लिए आवश्यक है कि तकनीकी संस्थान न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, बल्कि रोजगारपरक प्रशिक्षण और उद्योगों से प्रत्यक्ष जुड़ाव भी सुनिश्चित करें।
राज्य के तकनीकी संस्थानों को युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई दिशा में काम करना होगा। जब शिक्षा उद्योगों की जरूरतों से जुड़ती है, तो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर अपने आप बढ़ जाते हैं।
बैठक में विभाग द्वारा विकसित केंद्रीकृत प्लेसमेंट पोर्टल, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों एवं संस्थानों से हुए एमओयू, और नैक व एनबीए मान्यताओं के जरिये युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। बैठक में विभागीय अधिकारी, तकनीकी संस्थानों के निदेशक और प्रमुख शिक्षाविद मौजूद रहे।
