बाल देखरेख संस्थाओं में तैनात रहेंगे शिक्षक, राजकीय बाल गृह, शिशु गृह व संप्रेक्षण गृह में संबद्धीकरण यथावत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अब महिला कल्याण विभाग के अधीन संचालित बाल देखरेख संस्थाओं में तैनात शिक्षकों का संबद्धीकरण समाप्त नहीं किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जब तक स्थायी व्यवस्था न हो जाए, तब तक इन संस्थाओं में संबद्ध शिक्षकों को यथावत कार्यरत रखा जाए।

इन बाल देखरेख संस्थाओं जैसे राजकीय बाल गृह, राजकीय शिशु गृह और राजकीय संप्रेक्षण गृह में ऐसे बच्चे रहते हैं जिन्हें विशेष देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता होती है। इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कानून से संघर्षरत हैं और बाहर के विद्यालयों में नहीं भेजे जा सकते।