    टेट के खिलाफ और पुरानी पेंशन को लेकर जंतर-मंतर पर जुटेंगे शिक्षक, इस तारीख को प्रदर्शन की तैयारी

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:24 PM (IST)

    शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) अनिवार्यता कानून में संशोधन और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ऑनलाइन बैठक में राज्यवार जिम्मेदारियां सौंपी गईं। राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के तहत सभी संगठनों को एक मंच पर लाने की तैयारी है। प्रदेश से बड़ी संख्या में शिक्षक धरने में भाग लेंगे।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) अनिवार्यता कानून में संशोधन या अध्यादेश लाने और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। रविवार को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की आनलाइन बैठक में राज्यवार जिम्मेदारियां भी सौंपी गई।

    राष्ट्रीय अध्यक्ष वासवराज गुरिकर और महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी ने कहा कि जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम और टेट परीक्षा व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी, उस समय नियुक्त शिक्षकों पर वर्तमान नियम लागू करना अन्याय है।

    प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर गठित अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के तहत सभी संगठनों को एक मंच पर लाने की तैयारी चल रही है। प्रदेश महामंत्री उमाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश से बड़ी संख्या में शिक्षक इस धरने में भाग लेंगे। इसके लिए 15 अक्टूबर को लखनऊ में संयुक्त बैठक कर अंतिम रणनीति तय की जाएगी।