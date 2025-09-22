TET अनिवार्यता के खिलाफ यूपी के शिक्षकों का विरोध, आज से काली पट्टी बांधकर पढ़ाएंगे टीचर्स
अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और टेट अनिवार्यता के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने एनसीटीई की नियमावली में संशोधन की मांग की है। आंदोलन के तहत शिक्षक काली पट्टी बांधकर शिक्षण करेंगे और हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे जिसे सरकार को भेजा जाएगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक सितंबर को दिए गए आदेश में देशभर के शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टेट (शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है।
इस आदेश के खिलाफ और सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ एवं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने तृतीय संघर्ष आंदोलन कार्यक्रम की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने कहा कि यदि केंद्र सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 2017 की नियमावली में संशोधन कर दे तो शिक्षकों की सेवा स्वतः सुरक्षित हो जाएगी।
आंदोलन के तहत 22 सितंबर से 15 अक्टूबर तक शिक्षक-शिक्षिकाएं काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करेंगे और हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।
इन हस्ताक्षरों को सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भेजा जाएगा। संगठन ने मुख्यमंत्री व बेसिक शिक्षा मंत्री को प्रतिलिपि प्रेषित करने के साथ ही जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन पर क्रियान्वयन की मांग भी उठाई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।