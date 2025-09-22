TET अनिवार्यता के खिलाफ यूपी के शिक्षकों का विरोध, आज से काली पट्टी बांधकर पढ़ाएंगे टीचर्स

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक सितंबर को दिए गए आदेश में देशभर के शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टेट (शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है।

इस आदेश के खिलाफ और सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ एवं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने तृतीय संघर्ष आंदोलन कार्यक्रम की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने कहा कि यदि केंद्र सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 2017 की नियमावली में संशोधन कर दे तो शिक्षकों की सेवा स्वतः सुरक्षित हो जाएगी।