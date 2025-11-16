दिल्ली में 24 नवंबर और 11 दिसंबर को इन मांगों को लेकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे शिक्षक, यूपी के कई जिलों से पहुंचेंगे टीचर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के बेसिक स्कूलों के शिक्षक इन दिनों ट्रांसफर, डिजिटल उपस्थिति की दिक्कतों और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्यता जैसे अहम मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर दिल्ली तक आंदोलन की तैयारी में हैं। बीटीसी शिक्षक संघ और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ दोनों संगठनों ने 24 नवंबर और 11 दिसंबर में जंतर-मंतर पर शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसमें हजारों शिक्षकों के शामिल होने की संभावना है।

रविवार को बीटीसी शिक्षक संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों ने दारुलशफा में बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि कई शिक्षक 10-15 साल से अपने गृह जिले से दूर नौकरी कर रहे हैं, इसलिए वरिष्ठता के आधार पर तुरंत ट्रांसफर आदेश जारी होने चाहिए।

उन्होंने डिजिटल उपस्थिति की खराब व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ऐप हैंग होना, नेटवर्क न चलना और बैड गेटवे जैसी दिक्कतें रोज होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी और पुराने टैबलेट से प्रेरणा एप सही से नहीं चलता।

उन्होंने कहा कि शिक्षक पढ़ाने के लिए हैं, मोबाइल चलाने के लिए नहीं। संघ ने 24 नवंबर के जंतर-मंतर धरने के लिए जिलों और ब्लाकों की सूची 20 नवंबर तक भेजने का अनुरोध किया गया। बैठक में कई पदाधिकारी शामिल रहे।

वहीं, दूसरी ओर, टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षक 11 दिसंबर को दिल्ली में आंदोलन करेंगे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की आनलाइन बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में देशभर के शिक्षक जंतर-मंतर पर जुटेंगे।