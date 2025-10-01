Language
    यूपी में टीचर्स के तबादले को लेकर आया नया अपडेट, पदाधिकारियों ने कहा- आश्वासन नहीं, शासनादेश चाहिए

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 09:00 PM (IST)

    लखनऊ के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ऑफलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों का तबादला इस सत्र में नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने एनओसी अगले सत्र तक मान्य रखने का आश्वासन दिया है लेकिन शिक्षक शासनादेश जारी करने की मांग कर रहे हैं। लगभग 1500 शिक्षकों के ऑफलाइन तबादले के आवेदन अभी भी लंबित हैं। शिक्षक संगठन शासनादेश जारी करने की मांग पर अड़े हैं।

    शिक्षकों को आश्वासन नहीं, शासनादेश चाहिए .

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों (एडेड) में आफलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों का इस सत्र में तबादला नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया है कि उनके विद्यालयों से जारी किए गए एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) अगले स्थानांतरण सत्र तक मान्य रहेंगे।

    अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के पदाधिकारियों ने साफ कहा है कि जब तक विभाग की ओर से शासनादेश जारी नहीं होता, तब तक शिक्षक संतुष्ट नहीं होंगे।

    जून 2025 में करीब 1500 शिक्षकों ने आफलाइन तबादले के लिए आवेदन किया था। उनकी पत्रावलियां अभी भी शिक्षा निदेशालय में लंबित पड़ी हैं। इस मुद्दे को लेकर शिक्षक संगठनों ने कई बार धरना-प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद उन्हें केवल आश्वासन मिला, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी।

    शिक्षकों का कहना है कि केवल मौखिक भरोसे से समस्या हल नहीं होगी। एनओसी को अगले सत्र तक मान्य रखने और आफलाइन तबादले की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट शासनादेश जारी किया जाए।