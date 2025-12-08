Language
    शिक्षक निर्वाचन मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत, माध्यमिक शिक्षक संघ ने की कार्रवाई की मांग

    By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:23 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने विधान परिषद शिक्षक खंड निर्वाचन-2026 की मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। संघ का कहना है कि हजारों शिक्षक ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) ने विधान परिषद शिक्षक खंड निर्वाचन–2026 के लिए प्रकाशित मतदाता सूची में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए हस्तक्षेप की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डा. जितेंद्र कुमार सिंह पटेल और प्रवक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि इस बार जारी मतदाता सूची में गड़बड़ी उजागर हुई है, जिससे हजारों शिक्षक मताधिकार से वंचित होने की कगार पर हैं।

    शिक्षक नेताओं के अनुसार शिक्षकों द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्रों में से केवल 40 प्रतिशत नाम ही सूची में शामिल किए गए हैं। शेष 60 फीसदी आवेदनों का कोई रिकार्ड नहीं मिल रहा है। कई शिक्षकों के नाम उनके कार्यस्थल के विद्यालयों में दर्ज नहीं किए गए, बल्कि मूल निवास स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे वे मतदान से वंचित हो सकते हैं।

    एसआईआर के कार्यभार और जिला विद्यालय निरीक्षकों की स्पष्ट गाइडलाइन न होने के कारण मतदाता सत्यापन और प्रमाणन का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। इससे शिक्षकों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी बाधित हो रही है।

    पूर्व उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह व संघ के संरक्षक विजय कुमार सिंह ने जारी सूची को अब तक की सबसे अव्यवस्थित सूची बताते हुए कई उदाहरण दिए हैं। उन्होंने बताया कि राम सिंहासन किसान इंटर कालेज, दुबहर बलिया के 20 कार्यरत शिक्षकों और दो अवकाश प्राप्त शिक्षकों ने फार्म जमा किया था, मगर सूची में केवल दो अवकाश प्राप्त शिक्षकों के नाम ही शामिल हैं।

    उसी मतदेय केंद्र पर मात्र 12 शिक्षक मतदाता बनाए गए हैं, जबकि आसपास के विद्यालयों के दर्जनों शिक्षक गायब हैं। इससे मतदेय स्थल पर अनावश्यक खर्च बढ़ेगा। इसी तरह प्राइमरी पाठशाला पूर्वी मतदेय केंद्र पर कुल 405 मतदाता दर्ज हैं, जबकि नगरा क्षेत्र के जनता इंटर कालेज के 27 शिक्षकों में से केवल एक प्रधानाचार्य का नाम सूची में है।

    संघ के नेताओं ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से मांग की है कि मतदाता सूची की तत्काल समीक्षा की जाए। जिन योग्य शिक्षकों के नाम छूट गए हैं, उन्हें तुरंत शामिल किया जाए।