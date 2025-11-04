दो महिला व्यापारियों ने फर्जी फर्म बनाकर 2.56 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की, लखनऊ में मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दो महिला व्यापारियों के नाम पर फर्जी फर्म बनाकर 2.56 करोड़ रुपये का टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। निरीक्षण के दौरान फर्जी पाए जाने पर सहायक आयुक्त खंड-3 राज्य कर संतोष कुमार सिंह ने चौक थाने में आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

संतोष कुमार के मुताबिक कुछ समय पहले संगीता मुदंरा और गीता ओरान ने साझेदारी में गोरूपन इंटरप्राइजेज नाम से फर्म खोली थी। जीएसटी विभाग में पंजीकरण के समय दोनों व्यापारियों ने दस्तावेजों में फर्म का पता चौक में खुनखुन जी रोड पर दर्शाया था। सहायक आयुक्त ने बताया कि जब उनकी फर्म का निरीक्षण किया तो वह अस्तित्वहीन मिली।