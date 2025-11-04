दो महिला व्यापारियों ने फर्जी फर्म बनाकर 2.56 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की, लखनऊ में मुकदमा दर्ज
लखनऊ में दो महिला व्यापारियों ने फर्जी फर्म बनाकर 2.56 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की। जीएसटी विभाग के निरीक्षण में फर्म फर्जी पाई गई। सहायक आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने चौक थाने में आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। फर्म का पंजीकरण चौक में खुनखुन जी रोड पर दर्शाया गया था, लेकिन निरीक्षण में फर्म अस्तित्वहीन मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। दो महिला व्यापारियों के नाम पर फर्जी फर्म बनाकर 2.56 करोड़ रुपये का टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। निरीक्षण के दौरान फर्जी पाए जाने पर सहायक आयुक्त खंड-3 राज्य कर संतोष कुमार सिंह ने चौक थाने में आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
संतोष कुमार के मुताबिक कुछ समय पहले संगीता मुदंरा और गीता ओरान ने साझेदारी में गोरूपन इंटरप्राइजेज नाम से फर्म खोली थी। जीएसटी विभाग में पंजीकरण के समय दोनों व्यापारियों ने दस्तावेजों में फर्म का पता चौक में खुनखुन जी रोड पर दर्शाया था। सहायक आयुक्त ने बताया कि जब उनकी फर्म का निरीक्षण किया तो वह अस्तित्वहीन मिली।
पंजीकरण के समय आरोपितों ने जो मोबाइल नंबर अंकित कराया था वह भी काम नहीं कर रहा था। सहायक आयुक्त ने बताया कि आरोपितों ने बोगस फर्म बनाकर 2.56 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की है। मामले की जांच पूरी होने पर उन्होंने चौक पुलिस से शिकायत की। इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय के मुताबिक मामले की तफ्तीश की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
