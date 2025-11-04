बोगस फर्म बनाकर संचालक ने टैक्स किया चोरी, जांच में फर्म मिली फर्जी; मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बोगस फर्म बनाकर संचालक ने 2,08,47,474 रुपये का कारोबार किया। राज्यकर विभाग में 37,52,545 रुपये का आइटीसी क्लेम किया। जांच में सामने आया कि फर्म का पंजीकरण फर्जी दस्तावेजों पर आनलाइन कराया गया है। निर्धारित पते पर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। राज्यकर के उपायुक्त अशोक कुमार त्रिपाठी ने महानगर थाने में फर्म संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

राज्यकर के उपायुक्त अशोक कुमार त्रिपाठी के मुताबिक केएस इंटरप्राइजेज का पंजीकरण आन लाइन हुआ। फर्म के स्वामी असम के टीटाबोर टाउन असजोर निवासी अनुपम गोगोई हैं। उन्होंने पर फर्म के पंजीकरण के दौरान अलीगंज निवासी अंशुल राज के भवन का पता दर्ज कराया। जांच में सामने आया कि पंजीकरण में लगाए गए दस्तावेज फर्जी है।

भवन मालिक से पूछताछ की गई तो इस तरह के फर्म को किराए पर देने की बात से साफ इनकार किया। फर्म की तरफ से आइटीसी क्लेम किया गया था। जिसमें फर्म ने 31 ई-वे बिल का जिक्र किया। इसमें जेएमके इंडस्ट्रीज के नाम तीन ई-वेबिल पर 17,17,377 का कारोबार , मल्टीमेटल इंडस्ट्रीज के नाम 18 पर 1,19,78,178 का कारोबार और कपित सिंगला के नाम से 10 ई-वेबिल पर 71,51,919 का कारोबार दिखाया। इस तरह फर्म ने कुल 2,08,47,474 रुपये का कारोबार दिखाया।