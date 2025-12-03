Tatkal Ticket: तत्काल टिकट के लिए दलालों ने निकाला नया रास्ता, RPF ने पकड़ा हैरान करने वाला ये मामला
रेलवे तत्काल टिकट की दलाली करने वालों ने एक नया तरीका अपनाया है। वे अब ओला और रैपिडो जैसे राइडर का इस्तेमाल करके तत्काल टिकट यात्रियों तक पहुंचा रहे ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे के तत्काल कोटे की टिकट की दलाली करने वाले दलालों ने नया रास्ता निकाला है। अब वह कैरियर की जगह तत्काल कोटे के टिकट को रैपिडो और ओला जैसी कपंनियों के राइडर को बुक कराकर यात्रियों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही मामला लखनऊ में आरपीएफ की अपराध आसूचना शाखा की टीम ने पकड़ा है।
क्राइम ब्रांच के निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह और उपनिरीक्षक प्रशांत सिंह यादव ने अपनी टीम के साथ लखनऊ जंक्शन के पार्सल कार्यालय के पास रैपिडो राइडर जियाउर रहमान को पकड़ा। उसके पास तीन दिसंबर की पुष्पक एक्सप्रेस की लखनऊ से मुंबई के चार यात्रियों की यात्रा का एक टिकट बरामद हुआ।
तत्काल का यह टिकट दो दिसंबर को हरियाणा के कलानौर कलां के आरक्षण केंद्र से सुबह 11 बजकर 36 सेकेंड पर बनाया गया था। टिकट को पहले कश्मीरी गेट दिल्ली भेजा गया, यहां से निजी बस से लखनऊ पहुंचाया गया। मोहम्मद मेराजुद्दीन उर्फ राजा नाम के व्यक्ति ने पार्सल को पिकअप और डिलीवरी के लिए रैपिडो राइडर बुक की। अवध चौराहा नहरिया के पास आयी प्राइवेट बस से टिकट को लेकर राइडर डिलीवरी करने लखनऊ जंक्शन पहुंचा था।
लखनऊ जंक्शन पर आरपीएफ की गिरफ्त में आने के बाद राइडर ने राइड बुक करने वाले मोहम्मद मेराजुद्दीन से संपर्क किया, लेकिन उसने अपना पार्सल होने से इनकार कर दिया। मेराजुद्दीन ने अपना फोन बंद कर दिया। आरपीएफ ने मेराजुद्दीन को पकड़ने के लिए एक टीम गठित कर दी है।
