जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे के तत्काल कोटे की टिकट की दलाली करने वाले दलालों ने नया रास्ता निकाला है। अब वह कैरियर की जगह तत्काल कोटे के टिकट को रैपिडो और ओला जैसी कपंनियों के राइडर को बुक कराकर यात्रियों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही मामला लखनऊ में आरपीएफ की अपराध आसूचना शाखा की टीम ने पकड़ा है।

क्राइम ब्रांच के निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह और उपनिरीक्षक प्रशांत सिंह यादव ने अपनी टीम के साथ लखनऊ जंक्शन के पार्सल कार्यालय के पास रैपिडो राइडर जियाउर रहमान को पकड़ा। उसके पास तीन दिसंबर की पुष्पक एक्सप्रेस की लखनऊ से मुंबई के चार यात्रियों की यात्रा का एक टिकट बरामद हुआ।

तत्काल का यह टिकट दो दिसंबर को हरियाणा के कलानौर कलां के आरक्षण केंद्र से सुबह 11 बजकर 36 सेकेंड पर बनाया गया था। टिकट को पहले कश्मीरी गेट दिल्ली भेजा गया, यहां से निजी बस से लखनऊ पहुंचाया गया। मोहम्मद मेराजुद्दीन उर्फ राजा नाम के व्यक्ति ने पार्सल को पिकअप और डिलीवरी के लिए रैपिडो राइडर बुक की। अवध चौराहा नहरिया के पास आयी प्राइवेट बस से टिकट को लेकर राइडर डिलीवरी करने लखनऊ जंक्शन पहुंचा था।