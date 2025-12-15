यूपी में निवेश का विस्तार करेगा टाटा समूह, लखनऊ में AI सिटी और गोरखपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। टाटा समूह उत्तर प्रदेश में निवेश को और विस्तार देगा। इस संदर्भ में टाटा सन्स के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की। इस दौरान टाटा समूह की तरफ से राज्य में जिन परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है उनकी प्रगति की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टाटा समूह ने राज्य में रक्षा औद्योगिक गलियारा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, लखनऊ में एआइ सिटी और गोरखपुर में सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाने का प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री को दिया है। मुख्यमंत्री के सरकारी निवास पर सोमवार को हुई बैठक में टाटा सन्स के अध्यक्ष ने टीसीएस की लखनऊ, नोएडा और वाराणसी यूनिट के कार्मिकों की संख्या को 16 हजार से बढ़ाकर 30 हजार करने का भरोसा दिया। उन्होंने लखनऊ में एआई सिटी विकसित करने की कार्य योजना प्रस्तुत की।

कहा कि टाटा समूह ने आइआइटी कानपुर के साथ एमओयू (समझौता ज्ञापन) किया है। इसके तहत टाटा समूह 48 करोड़ रुपये का निवेश कर विशेष तौर पर पूर्वी यूपी के युवाओं को एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, थ्री डी प्रिंटिंग, ड्रोन और स्पेस तकनीकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा।

टाटा समूह ने मोबाइल उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माण में निवेश का प्रस्ताव भी दिया है। इसके लिए टाटा समूह ने इंटेल कंपनी के साथ एमओयू भी किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक बसों, अन्य वाहनों और उनके नए मॉडल का निर्माण भी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने रक्षा औद्योगिक गलियारा में निवेश को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। कहा कि टाटा समूह बबीना सहित रक्षा औद्योगिक नोड्स में टाटा समूह द्वारा ड्रोन, मिसाइल और डिफेंस के वाहनों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए टाटा समूह झांसी में 25,000 एकड़ जमीन पर रक्षा औद्योगिक ईकाई की स्थापना करेगा। उन्होंने बताया कि अयोध्या में निर्मित किया जा रहे मंदिर संग्रहालय (म्युजियम आफ टेंपल) का निर्माण जनवरी 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्वार कराएगा टाटा समूह टाटा समूह ने मथुरा के वृदांवन क्षेत्र में स्थित मानसी गंगा कुंड, श्याम कुंड, राधा कुंड, अष्टकाशी कुंड, नारी सेमरीकुंड, गरुड़ गोविंद कुंड और कृष्ण कुंड समेत आठ कुंडों का जीर्णोद्धार कराने का प्रस्ताव भी सरकार को दिया है। साथ ही प्रदेश में प्रमुख गंगा घाटों की सफाई का कार्य भी टाटा समूह करेगा।

पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा निवेश करेगा टाटा समूह, बनाएगा 30 नए होटल राज्य में लगातार बढ़ रहे पर्यटन के मद्देनजर टाटा समूह ने आतिथ्य क्षेत्र में बड़े निवेश की तैयारी की है। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में टाटा के होटलों की श्रृखंला के विस्तार पर भी चर्चा की गई। टाटा समूह के अध्यक्ष ने बताया कि ताज, सेलेक्शंस और विवांता जैसे 30 होटलों का निर्माण कार्य प्रदेश में पहले से चल रहा है।

साथ ही राज्य में 30 नए होटलों के निर्माण का प्रस्ताव भी दिया। इन होटलों के बनने के बाद राज्य में लक्जरी होटलों के दो हजार कमरों की संख्या बढ़कर पांच हजार तक हो जाएगी। नए होटलों का निर्माण प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, वृंदावन, आगरा, कानपुर, लखनऊ, बिजनौर और गोरखपुर में किया जाएगा। नोएडा में टाटा समूह के एक सिग्नेचर या लैंडमार्क होटल विकसित कर रहा है, वहीं प्रयागराज में एक ताज होटल का भी निर्माण किया जा रहा है।

ईवी निर्माण बढ़ाएगा टाटा राज्य में टाटा मोटर्स द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का निर्माण बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। टाटा समूह के अध्यक्ष ने राज्य में ईवी के विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया। कहा कि ईवी के नए माडलों का भी विकसित किया जाएगा।