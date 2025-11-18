23 नवंबर को लखनऊ पहुंचेंगे विदेशी शटलर, 24 से शुरू होगा अभ्यास सत्र
लखनऊ में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 23 नवंबर से होगा। इस टूर्नामेंट में किदांबी श्रीकांत, एचएस प्रणय और उन्नति हुड्डा जैसे भारतीय खिलाड़ी भाग लेंगे। चैंपियनशिप में 25 देशों के लगभग 275 शटलर हिस्सा लेंगे। पिछले साल के विजेता लक्ष्य सेन और पीवी सिंधू इस बार नहीं खेलेंगे। पुरस्कार राशि दो लाख 40 हजार अमेरिकी डॉलर है और फाइनल मुकाबले 30 नवंबर को होंगे।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू होने में अब कुछ दिन ही बचे हैं। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए दुनियाभर के दिग्गज शटलरों का जमावड़ा 23 नवंबर से लगेगा, जिसमें भारतीय खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत, एचएस प्रणय और उन्नति हुड्डा समेत दुनियाभर के खिलाड़ी पदक के लिए जोर-आजमाइश करेंगे। उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ के सचिव डा. सुधर्मा सिंह ने बताया कि सभी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले बीबीडी बैडमिंटन अकादमी में होंगे।
डा. सुधर्मा सिंह के अनुसार, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल एचएसबीसी वर्ल्ड टूर सुपर-300 चैंपियनशिप में भारत के अलावा चीन ताइपे, हांगकांग, इंग्लैंड, इंडोनेशिया, जापान एवं कोरिया समेत कुल 25 देशों के शटलर अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे।
पिछले साल पुरुष सिंगल्स के विजेता लक्ष्य सेन और महिला सिंगल्स की चैंपियन पीवी सिंधू निजी कारणों से इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन एचएस प्रणय, किदांबी श्रीकांत, राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता जोड़ी सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी लखनऊ आ रहे हैं। चैंपियनशिप में मुख्य ड्रा 32-32 के होंगे। इसमें 28 खिलाड़ियों को सीधे प्रवेश मिलेगा। पुरुष सिंगल्स एवं महिला सिंगल्स के फाइनल मुकाबले 30 नवंबर को खेले जाएंगे।
इस बार दो करोड़ रुपये से अधिक है पुरस्कार राशि
डा. सुधर्मा सिंह ने बताया कि इस बार पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई है। चैंपियनशिप में कुल दो लाख 40 हजार अमेरिकी डालर दांव पर होंगे। इससे अधिक पुरस्कार राशि इंडिया ओपन चैंपियनशिप में होती है। लखनऊ में 25 देशों के कुल 275 शटलर खेलते नजर आएंगे।
